Що відбувається на фронті, у політичному та цивільному житті України станом на 11 лютого – розповідає 24 Канал.
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Наслідки атаки на Харків
Мер Харкова Ігор Терехов розповів по наслідки російської атаки на нафтобазу 9 лютого. Він зазначив, що зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує. Повторного загоряння, скоріше за все, не буде.
Також Терехов додав, що від нафтобази фактично нічого не лишилося. Там немає палива, бо воно все згоріло.
Водночас мер Харкова зауважив, що ця нафтобаза була приватною, і жодного стосунку до військових не мала. Щодо дефіциту пального, то в місті поки перебоїв немає.