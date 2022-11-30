Оружие победы: чем воюет Украина и стоит ли ждать новых сюрпризов от НАТО

Оружие. Приоритет сейчас – ПВО / ПРО. Из хорошего – россияне пытаются истощить запас наших ракет, но при нынешних тенденциях у них не получится.

Противоракетный "щит"

Из плохого – количество пусковых остается явно недостаточным. Однако даже приход еще парочки "Насамсов" и одного "Ириса" сделает ситуацию заметно лучше. Ибо эти штуки в руках наших спецов чрезвычайно эффективны и делают ракетные атаки для России очень дорогим удовольствием с непредсказуемым результатом.

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Опыт показывает, что россияне достаточно быстро адаптируются. Они наверняка будут искать способ поставить на поток массовые удары сравнительно недорогими агрегатами типа иранских. Причем – с неожиданных направлений. Но и мы адаптируемся.

Насчет Patriot'ов ничего говорить не буду. Так же как и о самолетах. Мы уже неоднократно проходили через разные битвы заявлений. Но интересует только одно – результат.

Французские подарки и половина немецкого танка

Министр обороны Резников объявил об очередном пополнении в семействе MLRS. На этот раз – французской установкой. Следует отметить, что после назначения министром обороны Франции Себастьена Лекорню все стало заметно живее. Поглядим, сколько этот оптимистичный тренд продержится.

Относительно танков. Как верно подмечено – у нас уже есть полтанка "Леопард". Ибо шасси "Гепарда" – это "Леопард 1". Кое-что о "Леопардах" мы уже знаем. Не прекращаются усилия, чтобы у нас появились целые танки. Время покажет, но тут я бы говорил о сдержанном оптимизме.

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Арта решает

Артиллерия, снаряды. Есть совокупность тенденций. У россиян снарядов все меньше, давить повсеместно они уже не могут. Только за счет концентрации на отдельных участках.

У нас снарядов – хотелось бы больше, и все для этого делается. Разрыв с россиянами чуть сокращается. То есть, мы не проваливаемся, даже в условиях выгребания всех доступных складов. Наши бьют меньше, но точнее.

В целом ситуация – стабильно тяжелая, но контролируемая. На фоне подвигов ПВО и баталий вокруг БПЛА об артиллерии стали говорить меньше. А зря.

На первый план сейчас выходит задача обслуживания и ремонта (кстати – у россиян аналогично). Тут есть особенности, которые связаны с подходом стран, предоставивших пушки. Где-то лояльно и комфортно, где-то – делают нервы.

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Американская интрига

Относительно растущего числа заявлений, что "республиканцы хотят усилить контроль" – вот что не пугает, так это. Ибо мы давно к этому готовы. То есть, если это будет именно контроль, а не повод что-то политически подвесить, – ноль рисков. Наоборот – будет явный контраст с условным Афганистаном. Если же это будет частью американского внутриполитического процесса – тут сложно что-то предвидеть.

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