F-16: Игнат рассказал, какое еще оружие поможет Украине переломить ход войны

Юрий Игнат перечислил оружие, в котором нуждается Украина для более эффективного противостояния полномасштабной агрессии России. После кассетных боеприпасов ВСУ могут получить еще более мощное вооружение.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина знает, как переломить ход войны с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какое оружие нужно Украине

Юрий Игнат подчеркнул, что нашей стране нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Также он намекнул на потребность Украины в истребителях F-16.

Нам очень нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Мы понимаем, как можно ими изменить ход боевых действий, как может изменить ход боевых действий F-16, который сможет сделать очень многое и переломить ход этой войны,

– отметил полковник Воздушных сил.

Как работают кассетные боеприпасы

Также Игнат высказался по поводу передачи Украине кассетных боеприпасов от США. По его словам, эти боеприпасы разлетаются на большие расстояния, взрываются и рассыпаются на элементы, что взрываются на земле элементы и накрывают серьезные квадраты.

Если на аэродром противника упадет несколько таких кассетных боеприпасов, техника будет выведена из строя,

– сказал он.

По его мнению, решение США передать Украине кассетные боеприпасы свидетельствует о том, что Запад будет поддерживать нашу страну и дальше. Игнат не исключил получения более мощного вооружения от Запада.

Что говорят эксперты о поставках кассетных боеприпасов ВСУ