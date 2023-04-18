Ирак предложил выступить посредником между Украиной и Россией: в МИДе ответили
Источник:Alsumaria News
Ирак официально заявил, что готов "стать посредником между Россией и Украиной". Такую позицию министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн высказал нашему Дмитрию Кулебе, который 17 апреля прибыл с визитом в Багдад.
Фуад Хусейн заявил, что Ирак готов активировать роль контактной группы и стать посредником, чтобы заложить основы для переговоров, когда российская или украинская стороны потребуют прямого вмешательства.
Смотрите также Над американской авиабазой в Ираке сбили военный беспилотник
Что на это ответил Кулеба
Глава МИД Украины прокомментировал такую инициативу иракской стороны. Он подчеркнул, что "вопрос мира связан с территориальной целостностью Украины".
Нашей стране нужен мир... Мы хотим показать свою точку зрения в достижении мира и приветствуем все усилия по его достижению. Но самое важное для нас – территориальная целостность Украины,
– сказал Кулеба.
Что Кулеба делает в Ираке
Главы международных ведомств Украины и Ирака встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество, в частности:
- торговое,
- а также развитие политического диалога и взаимодействие в международных организациях.
Министры договорились провести:
- консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сфере торговли, образования и цифровизации,
- политические консультации министерств иностранных дел,
- пятое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Предыдущее заседание комиссии прошло в 2012 году.
Планируется, что Кулеба также встретится с премьер-министром Мохаммедом Шиаа Ас-Судани.