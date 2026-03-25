У меня не было гражданских друзей, – военнослужащая честно рассказала о своем пути в ВСУ

Из Крыма – в Мелитополь, оттуда – в Киев, а затем в ряды ВСУ. 26-летняя военнослужащая после аннексии полуострова переехала в Запорожскую область, а когда началась полномасштабная война – в столицу Украины. Недавно девушка приняла для себя решение стать на защиту государства.

До прихода на службу "Левиза" получила медицинское образование, работала флористом, сегодня же осваивает беспилотники. Об этом рассказали в Сухопутных войсках, передает 24 Канал.

Какой момент стал переломным?

Девушка уехала из родного Крыма в 2014 году, тогда решила жить в Мелитополе. В начале широкомасштабной войны успела покинуть город после первого взрыва, переехала в Киев. Говорит, что в определенной степени была готова к такой ситуации. У нее с декабря был собран тревожный чемодан, который время от времени разбирала, потом снова складывала.

Так сложилось еще до полномасштабной войны, что у меня все друзья – военные, у меня не было гражданских друзей. Переломным моментом было то, что летом прошлого года у меня погибло три близких товарища,

– поделилась "Левиза".

Однажды, находясь на работе, общалась с постоянным своим гостем, который был из Запорожья. Во время разговора он озвучил ей, что забрал бы к себе на службу. У девушки закралась мысль, почему бы и нет. Так она приняла решение пройти военную подготовку и стать оператором БпЛА.

"Трудно, это "крылья" и они самые сложные из БпЛА. Крайне трудным для меня была теория, потом, когда вникаешь и начинается практика, то все становится понятным. Прежде чем беспилотник полетит, его надо натягивать на резинку, это тяжеловато. Она тебя тянет вниз, а ты ее к себе. Это сложно, нужна физическая подготовка", – объяснила "Левиза".

Последний экзамен, впереди – фронт

Она отметила, что ее обучают добросовестные инструкторы, которые все объясняют подробно столько раз, сколько надо, чтобы хорошо усвоилась информация. "Левиза" вспоминает, что во время первого экзамена думала, что ее отчислят, потому что тогда слишком переживала, во время второго – тоже были такие мысли. Но этого не произошло. Сейчас она на пороге последнего экзамена.

Думаю, что все будет хорошо. Экзамены у меня в 20-х числах, тогда получу ВУС (военно-учетную специальность), оформлюсь и поеду на Запорожье защищать свою страну, сделать все для будущей жизни. Если не мы, то никто этого не сделает,

– подчеркнула "Левиза".

