До приходу на службу "Лєвіза" здобула медичну освіту, працювала флористом, сьогодні ж опановує безпілотники. Про це розповіли у Сухопутних військах, передає 24 Канал.

Яка мить стала переломною?

Дівчина виїхала з рідного Криму у 2014 році, тоді вирішила жити у Мелітополі. На початку широкомасштабної війни встигла покинути місто після першого вибуху, переїхала до Києва. Каже, що певною мірою була готова до такої ситуації. В неї з грудня була зібрана тривожна валіза, яку час від часу розбирала, потім знову складала.

Так склалося ще до повномасштабної війни, що в мене всі друзі – військові, у мене не було цивільних друзів. Переломною миттю було те, що влітку минулого року в мене загинуло три близьких товариші,

– поділилася "Лєвіза".

Одного дня, перебуваючи на роботі, спілкувалася з постійним своїм гостем, який був з Запоріжжя. Під час розмови він озвучив їй, що забрав би до себе на службу. У дівчини закралась думка, чому б і ні. Так вона ухвалила рішення пройти військову підготовку та стати оператором БпЛА.

"Важко, це "крила" і вони найскладніші з БпЛА. Найважчим для мене була теорія, потім, коли заглиблюєшся і починається практика, то все стає зрозумілим. Перш ніж безпілотник полетить, його треба натягувати на гумку, це важкувато. Вона тебе тягне вниз, а ти її до себе. Це складно, потрібна фізична підготовка", – пояснила "Лєвіза".

Останній іспит, попереду – фронт

Вона зазначила, що її навчають сумлінні інструктори, які все пояснюють детально стільки разів, скільки треба, аби добре засвоїлась інформація. "Лєвіза" пригадує, що під час першого екзамену думала, що її відрахують, бо тоді надто переживала, під час другого – теж були такі думки. Але цього не сталося. Нині вона на порозі останнього іспиту.

Думаю, що все буде добре. Іспити в мене у 20-х числах, тоді отримаю ВОС (військово-облікову спеціальність), оформлюсь і поїду на Запоріжжя захищати свою країну, зробити все для майбутнього життя. Якщо не ми, то ніхто цього не зробить,

– наголосила "Лєвіза".

