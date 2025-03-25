Война уже не такая: офицер НГУ охарактеризовал новый этап боев на фронте

Зимой враг менее активно использовал БПЛА, а теперь, когда погода позволяет и видимость лучше, старается применять их в большем количестве. СОУ стремятся получить как можно больше разведданных и поражать места скопления захватчиков.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в разговоре с 24 Каналом отметил, что российские войска не прекращают попыток перемещаться в тылах на расстоянии, накапливать резервы, активно проводить перегруппировку, чтобы пополнить свои потери.

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К какой тактике вернулся противник?

Ежедневно Россия теряет на поле боя 1 – 1,5 тысяч человек (раненые и погибшие). Как отметил Назаренко, противнику приходится такое же количество бойцов постоянно подвозить на фронт. Поэтому важно вовремя выявлять их.

Чем больше уничтожим их на большом расстоянии, тем меньше их дойдет до линии контакта,

– объяснил офицер.

Погодные условия влияют и на логистику. Враг возвращается к тактике применения мотоциклов и багов, используя группы по 1 – 2 человек. Но кое-где на разных участках все же россияне привлекают легкую и тяжелую бронетехнику, которая обшита каркасами, сетками. В большинстве случаев это не позволяет врагу продвигаться, потому что он попадает под огневое поражение Сил обороны Украины.

"Недавно мой собрат точным выстрелом из артиллерии уничтожил вражескую технику. Чем лучше погодные условия для полетов, тем больше потерь будет нести враг, потому что для его уничтожения СОУ используют также и дроны", – рассказал Назаренко.

Война превращается в битву технологий

Офицер артиллерии 4 бригады "Рубеж" подчеркнул, что в перерывах между выполнением задач его собратья постоянно совершенствуют свои навыки. Это необходимая составляющая. Он отметил, что каждую свободную минуту надо использовать для тренировок (физических, технологических, тактических).

Сейчас война уже не такая, которая была в 2022 – 2023 годах, тем более не такая, как в 2014 – 2015 годах. Конвенционное вооружение отходит на второй план, активнее применяются БПЛА. Общее в этом – инженерная подготовка,

– рассказал Назаренко.

По словам офицера, чем лучше военнослужащий сможет обустроить окоп, тем больше шансов у него защититься и сохранить свою жизнь. Важно уметь бороться с вражескими дронами, оснащать позиции сетками, совершенствовать навыки управления беспилотниками.

Новые добровольцы, по словам Назаренко, которые присоединяются к рядам Сил обороны Украины, тоже должны получать новейший опыт, обусловленный тем, что с каждым днем российско-украинская война становится соревнованием технологий.