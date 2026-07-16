Приближается день, когда Путин поймет, почему войну пора заканчивать, – экс-посол Ельченко

Российский диктатор в войне против Украины оказался в ситуации, которая в шахматах называется цугцванг, когда любой следующий ход только ухудшает его положение. Сейчас у Путина нет вариантов действий, которые позволили бы переломить ход войны.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, пояснив, что глава Кремля из-за опасений за свое кресло и жизнь не решается прекратить войну.

Военный цугцванг Кремля

Если российский диктатор решит объявить мобилизацию, это, по мнению бывшего посла Украины в США, может привести к беспорядкам внутри России, а на фронте это все равно ничего не изменит, просто будет уничтожаться еще больше живой силы. Ельченко убежден, что сегодня идет не та война, которую можно выиграть количеством.

Так называемая киллзона, созданная Вооруженными силами Украины, уже достигла 50 километров – все, что там движется, уничтожается. Наши потери не идут ни в какое сравнение с колоссальными потерями российской армии,

– подчеркнул Ельченко.

По словам Постпреда Украины при ООН, Путин понимает, что продолжение войны – это продолжение его политической и физической жизни. Поэтому он будет делать все, чтобы она не прекращалась, а о человеческих потерях не беспокоится. Ежедневно на фронте гибнет примерно 1500 российских солдат ради продвижения на полкилометра.

Они заявляют о взятии Константиновки или Покровска, но что это меняет? От Донецка до Константиновки всего 55 километров. Это означает, что за более чем 12 лет войны они не могут преодолеть это расстояние, потеряв при этом огромное количество людей,

– озвучил Ельченко.

Экс-посол подчеркнул, что в настоящее время ничто не приближает желанную Путиным победу в войне. Российское Минобороны сообщает о якобы взятии Константиновки, потому что Кремлю нужно показать российскому населению хоть какие-то победы, попытаться оправдать большие потери армии на фронте.

Я не вижу для Путина вариантов, которые позволили бы радикально переломить ход войны. Некоторое время она так и будет продолжаться, но я вижу, что приближается день, когда Путин поймет, что войну пора заканчивать. Другое дело, что будет потом, на каких условиях он согласится ее прекратить, но это уже будет другая история, начнется переговорный процесс. Сегодня нужно приближать тот день, чтобы у него не осталось никаких вариантов, кроме как остановиться,

– подытожил Ельченко.

Полное интервью Владимира Ельченко: смотрите в видео