Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній Постійний представник України при ООН, експосол України у США Володимир Єльченко, пояснивши, що очільник Кремля через страхи за своє крісло та життя не наважується припинити війну.

Військовий цугцванг Кремля

Якщо російський диктатор вирішить оголосили мобілізацію, це, на погляд колишнього посла України у США, може призвести до заворушень всередині Росії, а на фронті це все одно нічого не змінить, просто знищуватиметься ще більше живої сили. Єльченко переконаний, що сьогодні триває не та війна, яку можна виграти кількістю.

Так звана кілзона, яку створили Збройні сили України, сягнула вже за 50 кілометрів – все, що там рухається, знищується. Наші втрати не йдуть у жодне порівняння з колосальними втратами російської армії,

– наголосив Єльченко.

Зі слів Постпреда України при ООН, Путін розуміє, що продовження війни – це продовження його політичного та фізичного життя. Тому він робитиме все, щоб вона не зупинялася, а на людськими втрати не переймається. Щодня на фронті гине орієнтовно 1500 російських солдатів заради просування на пів кілометра.

Вони заявляють про взяття Костянтинівки чи Покровська, але що це міняє? Від Донецька до Костянтинівки всього 55 кілометрів. Це означає, що за понад 12 років війни вони не можуть пройти цю відстань, втративши при цьому величезну кількість людей,

– озвучив Єльченко.

Експосол підкреслив, що нині бажану Путіним перемогу у війні нічого не наближає. Російське міноборони звітує про нібито взяття Костянтинівки, бо Кремлю треба показати російському населенню хоч якісь перемоги, спробувати виправдати великі втрати армії на фронті.

Я не бачу варіантів для Путіна, щоб радикально переламати хід війни. Певний час вона так і буде продовжуватися, але я вбачаю, що наближається день, коли Путін зрозуміє, що війну пора закінчувати. Інша справа, що буде потім, на яких умовах він погодиться її припинити, але це вже буде інша історія, почнеться переговорний процес. Сьогодні треба наближати той день, щоб в нього не залишилось жодних варіантів, окрім як зупинитися,

– підсумував Єльченко.

Повне інтерв'ю Володимира Єльченка: дивіться у відео