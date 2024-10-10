Россия могла захватить завод в Волчанске и Верхнекаменское в Донецкой области: обзор фронтов от ISW

Аналитики Института изучения войны опубликовали развернутый обзор ситуации на фронтах в Украине. Отчет охватывает период 7 –9 октября 2024 года.

По данным ISW, российские войска могли снова оккупировать агрегатный завод в Волчанске на Харьковщине. А также незначительно продвинулись на Запорожье. Но наиболее горячо было на Востоке.

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Украинские операции в России

Продолжались бои в Глушковском районе Курской области, но нет ни одного подтвержденного территориального результата. В остальной зоне соприкосновения также происходили обстрелы и другие активности.

Восток Украины

Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, опять оккупировали завод.

Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.

На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.

Какая сейчас ситуация на фронте / Смотрите карты ISW

На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его.

В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки к востоку от Покровска.

В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово.

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Юг Украины

Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского.

На Херсонском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было.

отчеты Института изучения войны не являются оперативной информацией, аналитики публикуют их минимум через сутки после событий, информацию о которых они изучали.