Каскад подкрался незаметно: ВСУ разбирают оборону оккупантов, как "Лего", на всех фронтах

Все отчетливее в сложившейся ситуации в зоне боевых действий просматривается эффект каскадного обрушения в обороне российских оккупационных войск. Эффект, представляющий собой поэтапное, но необратимое обрушение выстроенной системы.

Спринт оккупантам не под силу

Так, весной запустили этот процесс, когда ВСУ развернули контрнаступление по ряду направлений, наиболее успешным из которых был на Северном плацдарме. Ограниченные в возможностях обеспечения и управления российские оккупационные войска там продержались чуть больше месяца и вынуждены были бежать.

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Между тем, на остальных плацдармах ВСУ пытались максимально сдерживать наступательный потенциал российских оккупационных войск, который россиянам обеспечивали количественное преимущество и возможность повсеместно применять тактику "огневого вала".

Сдерживание наступления врага и его фактическое истощение и изматывание привели к тому, что через полгода войны в Украине он имел ряд проблем. Дефицит ракетного вооружения , отсутствие необходимого ресурса для компенсации человеческих потерь, проблема пополнения потерь в технике, проблематика дефицита БК для ствольной и реактивной артиллерии, что вырисовывается, логистическая проблематика.

Все эти проблемы суммарно привели к тому, что к концу лета российские оккупационные войска способны были вести наступательные действия исключительно по узкому фронту, шириной не более 10 километров – Авдеевское и Бахмутское направления, тогда как еще буквально в июне они могли обеспечивать наступление фронтом в ширину до 30 километров.

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Эффект каскада

На сегодняшний день ряд плацдармов, занятых врагом, испытывает острый дефицит личного состава, БК, свежей техники, горюче-смазочных материалов и другого материально-технического обеспечения.

Именно комбинация всех этих проблем, которые не дают сейчас российским оккупационным войскам не только вести активные наступательные действия, но и в ряде локаций держать оборону, позволяют ВСУ действовать более активно и интенсивно. Отсутствие таких возможностей продолжает эффект каскада относительно поступательного обрушения обороны российских оккупационных. А когда не можешь держать оборону, то остается только бежать.

Многие сконцентрировали последнюю неделю все внимание именно на юге, но на ряде других локаций также ВСУ осуществили продвижение вперед, что лишний раз подтверждает – обрушение обороны российских оккупационных войск имеет место и на других плацдармах.

К началу сентября можно говорить об ослаблении оккупантов на правом берегу Херсонщины, в Харьковской, а также Донецкой областях. Командование российских оккупационных войск не может обеспечить их усиление за счет имеющегося ресурса и пытается обезопасить и сделать неприступным именно юг.

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Последняя надежда врага

Так, Запорожская область в планировании оккупантов превращается в наиболее насыщенный подразделениями плацдарм. Здесь можно увидеть подразделения 5 общевойсковой армии, 29 общевойсковой армии, 35 общевойсковой армии, 36 общевойсковой армии, а также сюда будут направлены подразделения недоделанного 3 армейского корпуса.

Очевидно, что командование оккупантов видит эффект каскада и понимает, что после освобождения правого берега ВСУ могут сосредоточиться именно на Запорожской области, освобождение которой решит вопрос всего юга и Крыма в частности.

Со своей стороны, истощенные ресурсы российских оккупационных войск не позволяют создать условия для полноценной обороны других плацдармов, и пока они окапываются в Запорожской области в ожидании ВСУ, каскад будет продолжаться на Харьковском и Донецком плацдармах. Каскад подкрался незаметно.

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