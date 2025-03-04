Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что с лета 2024 года одним из самых эффективных средств для противодействия вражеским БпЛА (в частности "Орлан", ZALA, Supercam) являются FPV-дроны и средства РЭБ.

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Сейчас на войне ставка делается на БпЛА

Дроны на оптоволокне у противника, по словам Назаренко, появились вследствие того, что системы РЭБ Сил обороны Украины достаточно эффективно построены и противодействуют вражеским БпЛА на радиоуправлении. Однако в украинской армии тоже работают над новыми технологическими решениями.

"О некоторых новинках, которые сейчас разрабатываются и тестируются, не хочу разглашать, чтобы не давать подсказок врагу. В нашей армии очень много мотивированных добровольцев из гражданского сектора, есть специалисты ИТ, которые свои знания и навыки нацеливают на развитие технологий", – рассказал Назаренко.

По словам офицера, с каждым месяцем появляются новинки, которые меняют правила российско-украинской войны. Если в период 2014 – 2022 годов на поле боя ставка делалась на артиллерию, бронетехнику и авиацию, то сейчас – на беспилотные системы (наземные, воздушные, разведывательные, ударные).

Однако это не значит, что другие подразделения потеряли свой смысл, нет. Ничто не заменит в частности артиллерию, потому что прилет снаряда весом 40 – 50 килограммов наносит большие разрушения,

– объяснил Назаренко.

Россия пополняет потери и продолжает штурмовать

Сегодня противник, по словам Назаренко, пытается проводить наступательные действия и имеет возможность осуществлять ротацию, накапливать резервы живой силы. Однако потери России на фронте с каждым днем увеличиваются, ведь сторона, которая наступает, теряет больше, чем та, которая защищается.

Наступление россиян – это их огромные потери. Мы видим ежедневные сводки по потерям противника, это уже не тысячи, а полторы тысячи убитых или раненых. Эти потери для оккупанта ощутимы,

– подчеркнул Назаренко.

Осуществление россиянами любых наступательных действий, по словам офицера, означает то, что враг на определенных направлениях готовит резервы, которыми быстро пополняет потери на поле боя. Назаренко подытожил, что противник постоянно накапливает ресурс и перемещает его, однако Силы обороны Украины эффективно отрабатывают по местам скопления оккупантов.