Возможно ли новое наступление России на Харьковщине: британский полковник в отставке оценил угрозу

Институт изучения войны сообщил, что российское военное командование осуществляет перемещение войск в Харьковской области и разворачивает новые подразделения в зоне боевых действий на этом направлении. Если российская армия попытается снова перегруппироваться и атаковать на Харьковщине, то достигнет аналогичного результата, что и во время предыдущего наступления там, и понесет многочисленные потери.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, подчеркнув, что Россия мало беспокоится о количестве потерь живой силы и готова продолжать бросать своих молодых солдат в бой.

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Новые российские подразделения укомплектованы новобранцами

Минобороны Великобритании сообщило, что Россия потеряла 70 тысяч бойцов за последние 60 дней войны, многие из которых погибли в боях на Харьковщине. Поэтому Гэмиш де Бреттон-Гордон озвучил, что был бы удивлен, если бы россияне попытались снова наступать.

Вполне понятно, что когда США, Великобритания и другие страны дали разрешение на использование дальнобойных ракет для обороны Харькова, это имело значительное влияние. Россияне потеряли огромное количество солдат. Один из военных концептов заключается в том, чтобы не повторять неудачу,

– озвучил полковник армии Великобритании в отставке.

По его словам, много новых российских военных подразделений пополнились новобранцами, однако они слишком слабо подготовлены. Чтобы создать эффективную боевую силу, нужно тренироваться, учиться работать с танками, артиллерией.

"Вероятно, Россия сможет собрать новые войска, но их возможности очень ограничены, кроме как вести огонь из окопов и оттуда пытаться атаковать противника. Маловероятно, что россияне смогут достичь существенных прорывов в ближайшие несколько месяцев", – считает Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник армии Великобритании в отставке уверен, что общественное мнение в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, где люди живут более состоятельно, чем в других населенных пунктах России, начинает меняться. На его взгляд, люди там понимают, как много солдат Путин отправил на смерть из-за войны против Украины.