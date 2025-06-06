Это стратегическая цель россиян на 2025 год, – военный сказал, где самая тяжелая ситуация

Враг продолжает наступательные действия на всех отрезках фронта. Российская армия пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что там сейчас наблюдается наибольшее давление и сосредоточение сил противника.

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Какую тактику используют российские захватчики

Сейчас, по словам офицера ВСУ, самая тяжелая ситуация на Донбассе. Враг начал применять тактику обхода крупных городов с разных сторон, чтобы уберечь свои ресурсы.

Его захват – это стратегическая цель россиян на 2025 год. Враг активно пытается обойти Покровск с севера и юга, взяв город в полукруг,

– озвучил Ткачук.

Он пояснил, что после Бахмутской операции россияне поняли, что фронтовые атаки не слишком эффективны, тратится слишком много сил и средств. Тогда они по новой тактике взяли Авдеевку и практикуют это с другими крупными городами.

"В случае с Покровском мы видим абсолютно такую же тактику, враг пытается обойти город с обеих сторон, с севера он выходит на админграницу в Днепропетровскую область. Я эту тему разгонять не люблю, потому что уже полгода он находится недалеко от нее, поэтому это цель, которую россияне давно стремятся достичь", – отметил Ткачук.

Враг стремится растянуть линию фронта

Относительно Сумской области, российская армия пытается нанести существенные проблемы на линии боевого соприкосновения для того, чтобы украинские силы не могли ее зафиксировать. Однако, по словам офицера ВСУ, есть другие факторы, которые можно рассмотреть положительно: российская группировка войск (25 тысяч человек) разбилась на тактические направления – наименьшие, ситуативные отрезки.

"Россияне сейчас будут пытаться растянуть линию боестолкновения в Сумской области вдоль государственной границы Украины", – отметил Ткачук.

Донат на СОУ – возможность выиграть спорткар

Сейчас проводится сбор на нужды Сил обороны Украины, который совмещен с розыгрышем. Украинский центр безопасности и сотрудничества поддержал розыгрыш ОО "Робимо". Собранные средства будут направлены на приобретение морского дрона Magura, FPV-дронов, средств РЭБ и техники для СОУ.

Цель – 10 миллионов гривен. Отсканировав указанный QR-код, можно присоединиться к сбору. Донат в размере 300 гривен дает шанс выиграть итальянский спорткар, в размере 600 гривен – два.

Уже два года мы пытаемся собирать средства, разыгрывая автомобили. Эта практика стала довольно эффективной. За прошлый год собрали более 60 миллионов гривен на СОУ. Сейчас мы разыгрываем спортивную машину Maserati всего за донат в 300 гривен,

– рассказал Ткачук.