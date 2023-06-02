Китай и ЕС достигли консенсуса: у Си Цзиньпина сделали ключевое заявление о войне в Украине
Источник:The Paper
Китайские СМИ заявили, что официальный Пекин и ЕС наконец-то достигли консенсуса в вопросе войны России с Украиной. Китай готов прилагать усилия для восстановления мира.
Соответствующее заявление сделал Ли Хуэй – представитель Китая по делам Евразии. Весной он побывал в Украине, а впоследствии стало известно о визите политика в страну-террористку.
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Позже Ли Хуэй заявил, что Китай и ЕС наконец-то имеют общие взгляды по урегулированию "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России с Украиной).
Особое внимание Ли Хуэй обратил на инициативы Франции. Он добавил, что официальный Пекин и Париж готовы усиливать усилия, чтобы мир в Украине был восстановлен на основе международного права и принципов Устава ООН. Особое внимание уделяется ядерной безопасности.
Все стороны должны обеспечить безопасность ядерных объектов и принять конкретные меры по снижению давления,
– заявил Ли Хуэй.
Ли Хуэй оказался в эпицентре скандала
- В WSJ опубликовали материал, в котором заявили, что Ли Хуэй во время рабочих визитов в столицы стран ЕС призвал оставить за Россией временно оккупированные территории Украины. В частности, представитель Китая по Евразии посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.
- Дмитрий Кулеба оперативно отреагировал на публикацию. Он заявил, что связался со своими коллегами из столиц стран ЕС. Ни один из них не подтвердил, что представитель Китая призвал оставить за Россией оккупированные территории Украины.
- Впоследствии в Китае фактически опровергли публикацию.