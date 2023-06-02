Китайские СМИ заявили, что официальный Пекин и ЕС наконец-то достигли консенсуса в вопросе войны России с Украиной. Китай готов прилагать усилия для восстановления мира.

Соответствующее заявление сделал Ли Хуэй – представитель Китая по делам Евразии. Весной он побывал в Украине, а впоследствии стало известно о визите политика в страну-террористку.

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Позже Ли Хуэй заявил, что Китай и ЕС наконец-то имеют общие взгляды по урегулированию "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России с Украиной).

Особое внимание Ли Хуэй обратил на инициативы Франции. Он добавил, что официальный Пекин и Париж готовы усиливать усилия, чтобы мир в Украине был восстановлен на основе международного права и принципов Устава ООН. Особое внимание уделяется ядерной безопасности.

Все стороны должны обеспечить безопасность ядерных объектов и принять конкретные меры по снижению давления,

– заявил Ли Хуэй.

Ли Хуэй оказался в эпицентре скандала