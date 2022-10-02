Октябрь будет очень особенным, а к Новому году все может окончательно выкристаллизоваться

Октябрь – ноябрь предполагаются напряженными и насыщенными событиями с далеко идущими последствиями.

Точка перелома

Во многом октябрь окажется принципиально важным для всего хода войны, как и март, первый месяц вторжения, когда Украина продемонстрировала неожиданную почти для всех способность противостоять агрессии.

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Сразу отмечу, что не следует верить заявлениям оголтелой кремлевской верхушки, а также откровенным пугалкам вроде раздачи в армии недоимперии общевойсковых комплектов защиты (ОЗК) на случай ядерного удара. Правды в словах вождей недоимперии не больше, чем процент добровольно принявших участие в "референдумах" на оккупированных территориях.

Не стоит доверять даже делам кремлевских людоедов, потому что дела их извращены и абсурдны. К примеру, та же могилизация не столько усиливает армию вторжения, сколько порождает внутрироссийскую напряженность.

Кровавые мечты Кремля

Ориентироваться следует исключительно на действия и их реальный результат. Вырисовывается следующая последовательность. В первые дни октября состоятся закулисные консультации между Москвой, Вашингтоном, Лондоном и Пекином. Киев, как и Берлин с Парижем, будут участвовать косвенно. Предмет – торг Кремля: либо вы сажаете Киев за стол переговоров на наших условиях, либо противостояние выйдет на совсем критический уровень.

Думаю, договоренностей не будет (хотя и в мире, и в Киеве есть силы, которые их очень желают). Очень надеюсь, что реакцией на аннексию со стороны Украины будут не только гневные заявления политиков, но наступательные действия наших войск. Тем более что такая возможность открыта лишь две – три недели – до массового прибытия на фронт мобилизованных россиян.

Дальше должно быть что-то вроде ультиматума: Кремль предложит Киеву вывести все свои войска с территорий частично захваченных РФ областей. Потому что это уже типа "рассеюшка необъятная", и там изо всех сил сажают березки вперемешку с уклонистами от могилизации. А иначе недоимперия сочтет присутствие ВСУ немотивированной агрессией со стороны Украины и другое воспаленное бла-бла-бла по мотивам среднепохмельного Димона Медведева. Что-то типа "ультиматума" НАТО с предложением убраться в 1997 год.

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Ядерный сценарий

Но такой ультиматум посреди войны, которая для недоимперии складывается фатально, потребует подтверждения действиями. Наиболее очевидным является демонстрационный ядерный взрыв над безлюдной территорией. К примеру, над Северным полюсом на высоте 30 километров взрывается боеголовка мощностью 10 килотон (вдвое меньше, чем над Хиросимой). Последствий почти никаких: таких испытаний, причем с многократно преобладающей мощью до 1963 года в мире проводилось множество. Можно, конечно, использовать подземный ядерный взрыв, но это далеко не наглядно и убедительно.

Да, это будет грубое нарушение договора о запрете ядерных испытаний. Но Кремль уже столько всего нарушил… Да, возмутятся северные страны – США, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. В то же время мир (да и сам Кремль) убедится, что недоимперия таки имеет взрывающееся ядерное оружие, а также носители, способные доставить его к цели.

Однако такой демонстрационный взрыв чреват необратимыми последствиями. Потому что неизвестно, не воспримут ли Штаты подготовку к демонстрации за реальное нападение и не ударят ли превентивно. Сейчас все в мире так нервные и резкие…

Поэтому демонстрационный ядерный взрыв, кстати, заранее предусмотренный в нескольких стратегиях нападения на Украину, станет финальной проверкой кремлевского фюрерка на альфа-самцовость. И на ближайшее время оцениваю такую возможность как минимальную.

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Несокрушимые

На ходе событий в Украине демонстрация, если и произойдет, не отразится. Понятно, что Украина ни капитулировать, ни отводить свои войска с нашей земли не будет. И тогда возможен массовый удар агрессора по объектам нашей критической инфраструктуры – гидросооружениям, теплоэлектростанциям, транспортным узлам. Ракеты в достаточном количестве у агрессора пока есть.

Причем удар может быть как обычным оружием, так и тактическим ядерным или в комбинации. И это не важно. Проникающая радиация и радиоактивное заражение от тактического ядерного оружия гаснут на расстоянии 10 – 15 километров от точки взрыва. Что делает его сопоставимым с обычными сильными боеприпасами.

А дальше – очередная сюжетная развилка. Либо мир пугается настолько, что отдает Украину недоимперии, сворачивая поставки нам оружия. И тогда через пять лет последующие ядерные боеприпасы начнут взрываться уже в Западной Европе и на Аляске ("отдавайте родимую взад"). Или, что сегодня выглядит более вероятным, мир мобилизуется для скорейшего разгрома недоимперии усилиями Украины. К Новому году все может окончательно выкристаллизоваться. Во всяком случае, "нам своє робить".

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