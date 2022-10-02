Точка перелому

Багато в чому жовтень виявиться принципово важливим для всього ходу війни, як і березень, перший місяць вторгнення, коли Україна продемонструвала несподівану майже всім здатність протистояти агресії.

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Одразу зазначу, що не слід вірити заявам шаленої кремлівської верхівки, а також відвертим жахачкам на кшталт роздачі в армії недоімперії загальновійськових комплектів захисту (ЗЗК) на випадок ядерного удару. Правди в словах вождів недоімперії не більше, ніж відсоток тих, хто добровільно взяв участь у "референдумах" на окупованих територіях.

Не варто довіряти навіть справам кремлівських людожерів, бо справи їх перекручені та абсурдні. Наприклад, та ж могилізація не так посилює армію вторгнення, скільки породжує внутрішньоросійську напруженість.

Криваві мрії Кремля

Орієнтуватися треба винятково на дії та їхній реальний результат. Вимальовується така послідовність. У перші дні жовтня відбудуться закулісні консультації між Москвою, Вашингтоном, Лондоном та Пекіном. Київ, як і Берлін із Парижем, братимуть участь опосередковано. Предмет – торг Кремля: або ви садите Київ за стіл переговорів на наших умовах, або протистояння вийде на зовсім критичний рівень.

Гадаю, домовленостей не буде (хоча і в світі, і в Києві є сили, які їх дуже бажають). Дуже сподіваюся, що реакцією на анексію з боку України будуть не лише гнівні заяви політиків, а й наступальні дії наших військ. Тим більше, що таку можливість відкрито лише два-три тижні – до масового прибуття на фронт мобілізованих росіян.

Далі має бути щось подібне до ультиматуму: Кремль запропонує Києву вивести всі свої війська з територій частково захоплених РФ областей. Тому що це вже типу "рассєюшка неосяжна", і там щосили садять берізки впереміш з ухилянтами від могилізації. А інакше недоімперія вважатиме присутність ЗСУ невмотивованою агресією з боку України та інше запалене бла-бла-за мотивами середньопохмільного Дімона Мєдвєдєва. Щось на кшталт "ультиматуму" НАТО з пропозицією забратися у 1997 рік.

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Ядерний сценарій

Але такий ультиматум посеред війни, яка для недоімперії складається фатально, вимагатиме підтвердження діями. Найбільш очевидним є демонстраційний ядерний вибух над безлюдною територією. Наприклад, над Північним полюсом на висоті 30 кілометрів вибухає боєголовка потужністю 10 кілотон (удвічі менше, ніж над Хіросимою). Наслідків майже ніяких: таких випробувань, причому з потожністю, що багаторазово переважала, до 1963 року у світі проводилося безліч. Можна, звичайно, використати підземний ядерний вибух, але це далеко не так наочно та переконливо.

Так, це буде брутальне порушення договору про заборону ядерних випробувань. Але Кремль уже стільки всього порушив… Так, обуряться північні країни – США, Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. Натомість світ (та й сам Кремль) переконається, що недоімперія таки має ядерну зброю, що вибухає, а також носії, здатні доставити її до цілі.

Однак такий демонстраційний вибух загрожує незворотними наслідками. Тому що невідомо, чи не сприймуть Штати підготовку до демонстрації за реальний напад і чи не вдарять превентивно. Зараз всі у світі такі нервові та різкі…

Тому демонстраційний ядерний вибух, до речі, заздалегідь передбачений у кількох стратегіях нападу на Україну, стане фінальною перевіркою кремлівського фюрерка на альфа-самцевість. І найближчим часом оцінюю таку можливість як мінімальну.

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Незламні

На хід подій в Україні демонстрація, якщо й станеться, не вплине. Зрозуміло, що Україна ні капітулювати, ні відводити свої війська із нашої землі не буде. І тоді можливий масовий удар агресора по об'єктах нашої критичної інфраструктури – гідроспорудах, теплоелектростанціях, транспортних вузлах. Ракети в достатній кількості в агресора поки є.

Причому удар може бути як звичайною зброєю, так і тактичною ядерною або в комбінації. І це не має важливого значення. Проникна радіація та радіоактивне зараження від тактичної ядерної зброї згасають на відстані 10 – 15 кілометрів від точки вибуху. Що робить його порівнянним зі звичайними потужними боєприпасами.

А далі – чергове сюжетне роздоріжжя. Або світ лякається настільки, що віддає Україну недоімперії, згортаючи постачання нам зброї. І тоді через п'ять років наступні ядерні боєприпаси почнуть вибухати вже в Західній Європі та на Алясці ("віддавайте рідну взад"). Або, що сьогодні виглядає вірогіднішим, світ мобілізується для якнайшвидшого розгрому недоімперії зусиллями України. До Нового року все може остаточно викристалізуватись. У будь-якому разі, "нам своє робить".

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