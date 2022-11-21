Путину пора заказывать 12-метровый гроб

Последняя зима войны? В экспертной среде бытуют два мнения по поводу тайминга войны.

Две теории конца войны

Одни убеждены, что наши союзники будут стремиться максимально истощить недоимперию, чтобы она была согласна не только на мир на любых условиях, но даже и на всеобщее ядерное разоружение . Поэтому помощь Украине будет дозироваться таким образом, чтобы война на истощение тянулась годами.

Рекомендуем Как живется в арендованном жилье украинцам и европейцам

Есть противоположная позиция, которую я разделяю: недоимперия является глобальным симулякром. Ни ее военная машина, ни система управления, ни экономика не выдержат напряжения развязанной Кремлем войны, и окажутся на грани обрушения неожиданно, уже к лету следующего года.

Соответственно, начавшейся зимой можно прогнозировать серьезные бои в Донецкой и Херсонской областях. Затем вполне реально может сложиться рождественское гуманитарное перемирие или что-то в этом роде – это важно для наших партнеров, как символ, что мирные переговоры в принципе возможны.

Страшный сон Путина станет реальностью

По весне недоимперия накопит силы, как-то натаскает, вооружит могилизованных и предпримет попытку перелома в войне. И это будут уже последние конвульсии. Ни вижу оснований, почему эта попытка чемоданного фюрерка окажется более успешной, чем все предыдущие. И тогда недоимперия посыплется. А постоянно промахивающийся кремлевский Акела станет окончательно не нужен. Поэтому летом реальные переговоры о мире на справедливых украинских условиях будет вести уже не Путин, а представители его окружения. Которые и сейчас поддерживают контакты с США.

О важном Для российской империи это будет последняя зима

В конце лета можно выйти на стойкое перемирие. Но это не будет прочным миром, пока недоимперия существует в нынешнем виде.

Кстати, политическая смерть Путина опередит смерть физическую ненадолго. Готовиться надо уже сейчас. Потому что фюрерку не подойдет обычный гроб, а только двенадцатиметровый, как его столы для переговоров. Уверен, что украинские мастера ритуальных дел смогут изготовить его с надлежащим качеством. А российская "Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает?

Актуальное – какие сценарии существования России рассматриваются: смотрите видео