Очень неправильно проклинать Путина и писать, что мир стал бы без него лучше. Не стал бы.

Карфаген должен быть разрушен

Мир стал бы лучше без России. Неприятная правда в том, что на Украину напал не Путин, а российский народ. Это они, все эти милые огородники, собачники, велосипедисты, рыбаки, бухгалтеры, геймеры и другие сообщества, сидящие в интернетиках и постящие о мире, доброте, своих хобби, находясь по локоть в нашей крови.

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Это они, эти милые и добрые люди, искренне не понимают, как мы можем существовать без них, и хотят немного нас поубивать для нашего блага.

Путин – просто курок, который российский народ нажал своим великодержавным шовинизмом, многолетней жаждой показать украинцам их место, ненавистью ко всем "нерусским".

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Отложенная война

Не тешьте себя иллюзиями, что ключ к победе – это лично Путин. Это не так. Смерть Путина может заставить преемника прекратить эту войну, чтобы укрепить свою власть, лучше подготовиться, а затем все равно напасть на Украину снова.

Ибо со смертью Путина никуда не денется московитский народ – темный, завистливый, озлобленный, шовинистический. Они будут так же хотеть уничтожать нас, как сейчас. С удивленными ухмылками, почему мы их не понимаем.

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