Украина начала операцию по принуждению России к миру, – The Telegraph

После неудачного контрнаступления 2023 года Украина фактически изменила подход к ведению войны. Вместо попыток масштабного прорыва фронта командование все больше концентрируется на истощении российской армии.

Как пишет The Telegraph, именно эта стратегия может стать одним из главных факторов, которые способны заставить Кремль пересмотреть свои планы относительно войны.

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Что известно о новой стратегии Украины?

В 2023 году украинское командование планировало перерезать так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым путем масштабного наступления на Юге. Тогда расчет заключался в том, что изоляция полуострова и значительной части российских войск заставит Москву согласиться на невыгодные для нее переговоры.

Однако реализовать этот замысел не удалось. После провала контрнаступления Украина перешла к поиску других способов влияния на военный потенциал России. Сегодня роль танков и штурмовых подразделений все больше выполняют ударные беспилотники. Именно они стали основой новой концепции, которую в Украине называют "логистическим локдауном".

В конце мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о масштабировании операций средней дальности, направленных на уничтожение российских линий снабжения. Речь идет о систематических ударах по объектам, расположенных на расстоянии от 20 до 200 километров от линии фронта.

Основная цель заключается в том, чтобы лишить российские войска возможности стабильно получать боеприпасы, топливо, технику и подкрепление. Одним из ключевых направлений стала трасса Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно по этой дороге проходит значительная часть поставок для российских группировок на юге Украины.

В последние недели украинские дроны регулярно атакуют транспортные колонны, бензовозы и военную технику на этом маршруте. Российские военные и провоенные блогеры все чаще жалуются на проблемы с передвижением и обеспечением.

Важной составляющей стратегии является изоляция оккупированного Крыма. Украинские силы наносят удары по топливной инфраструктуре, складах, портах и маршрутах поставок на полуострове.

Аналитики отмечают, что Крым имеет критическое значение для российского военного присутствия на юге. Именно поэтому любые перебои с логистикой непосредственно влияют на возможности российской армии вести наступательные действия.

В то же время эксперты отмечают, что сама по себе изоляция Крыма вряд ли станет решающим фактором в войне. Значительно важнее общее давление на логистическую систему России вдоль всей линии фронта.

Может ли это заставить Путина к переговорам?

По оценкам украинских и западных экспертов, эффективность новой стратегии уже заметна на поле боя. Институт изучения войны ранее заявлял, что война входит в новую фазу из-за изменения характера боевых действий. Темпы продвижения российской армии заметно снизились, а на отдельных участках фронта украинские силы возвращают себе инициативу.

Одной из причин называют уничтожение значительного количества российских систем противовоздушной обороны в течение последнего года. Это позволило Украине активнее использовать беспилотники средней дальности и наносить удары по объектам в тылу противника.

Кроме того, украинская армия значительно улучшила возможности борьбы с российскими дронами, что также повлияло на общую ситуацию на фронте.

The Telegraph отмечает, что конечная цель стратегии заключается не только в сдерживании российского наступления, но и в создании условий для политического решения. По данным издания, украинское руководство рассчитывает достичь такого уровня давления на российскую армию и экономику, который заставит Кремль выбирать между новой мобилизацией, затяжной войной или переговорами.

В то же время Россия все еще имеет ресурсы для продолжения боевых действий. Кремль может попытаться компенсировать проблемы на фронте новыми мобилизационными мероприятиями, усилением ракетных ударов по украинским городам или поиском альтернативных логистических маршрутов.

Поэтому говорить о скором завершении войны пока рано. Однако все больше военных экспертов соглашаются, что кампания по уничтожению российской логистики стала одним из важнейших факторов, которые сегодня влияют на ход войны и могут определить ее дальнейшее развитие.

Что должно произойти, чтобы война закончилась до осени?

Война России против Украины может завершиться уже к осени, однако для этого должен совпасть ряд критических условий, которые сейчас выглядят маловероятными без резкого изменения ситуации.

Прежде всего речь идет о резком ухудшении состояния российской экономики под влиянием санкций и ударов по ключевой инфраструктуре. Важным фактором является ситуация на фронте, где отсутствие значительных успехов российских войск и рост потерь могут заставить Кремль пересмотреть свои цели.

Дополнительное давление со стороны международных партнеров Украины также рассматривается как элемент, способный ускорить возможные переговоры. Отдельную роль может сыграть позиция США, в частности потенциальное усиление санкций или увеличение военной помощи Украине, включая системы ПВО. Речь идет о возможном возвращении жестких экономических ограничений против России и усилении давления на ее нефтяной сектор.

Сочетание экономического истощения России, военных неудач и внешнего давления может создать предпосылки для прекращения боевых действий. В то же время российское руководство пока не демонстрирует готовности к замораживанию конфликта, несмотря на признаки усталости части политических элит.