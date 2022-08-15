Теневая мобилизация в россии идет полным ходом: кого отправляют в Украину вместо "отпускников"

Что бы там ни говорили, но россияне постепенно проводят теневую мобилизацию. Ее даже не нужно официально объявлять, просто она проходит.

"Заробитчане" на войне

Все чаще на оккупированные территории россияне привозят своих гражданских рабочих, выполняющих двойные задания. Некий dual use персонал.

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О чем идет речь? По всей России собирают отряды медиков, чтобы отработать вахтенные методы в разных районах временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.

Зацитирую: "Поступали с разными травмами, были и минно-взрывные ранения, – рассказали медики. – В основном это было население с территорий, где сейчас идут боевые действия. Гражданского населения было очень много".

То есть гражданского населения было очень много, но, конечно, были и военные. Таким образом, российские медики в тылу россиян оказывают первую помощь раненым россиянам, заменяя военные полевые госпитали. Кстати, в сарове похоронили местного медика, погибшего на Донбассе.

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Легенды по старой методичке

Идём дальше. А кто производит ремонты техники? Военную технику на переднем крае ремонтируют бригады с заводов-производителей. Это также стало известно из некрологов, когда хоронили ремонтника с ижевского завода "Купол", производящего зенитно-ракетные комплексы "Тор".

Кто проводит разминирование оккупированных территорий? Не военные саперы, а МЧС россии. Кто производит ремонты ключевых объектов инфраструктуры, чтобы наладить жизнь в тылу? Не инженерные войска или рембаты, а подразделения рабочих-"добровольцев". Об этом мы узнали из видео рабочих "Мосводоканала", которых бросили с зарплатой на оккупированной Луганской области.

"Вахтовики", "добровольцы", "командировка", "волонтеры" – чем эти люди отличаются так называемыми военными "отпускниками" образца 14-го года?

Арестович спрогнозировал, объявят ли в россии общую мобилизацию: смотрите видео