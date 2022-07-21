оккупанты снова испытывают на украинцах столетний способ геноцида

Принудительная коллективизация, насильственное лишение средств для ведения индивидуального хозяйства, "закон о пяти колосках" и, наконец, масштабный Голодомор – трагедия, унесшая жизни по меньшей мере 4,5 миллиона украинцев. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Методичка палачей

Так завершилась борьба советской террористической машины с украинской нацией в ХХ веке. А до того – истребление украинской интеллигенции и духовенства, искоренение украинского языка и культуры, насаждение комплекса малоросса, с которым мы столкнулись лицом к лицу сегодня.

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Прошло 100 лет, и методы стирания украинской нации с земли восточным соседом не изменились. Впрочем, мы упорно отказываемся увидеть конфискацию собственности как составляющую российской геноцидальной политики. А история повторяется.

С февраля 2014 года россия установила эффективный контроль над Крымским полуостровом и впоследствии неправомерно распространила на оккупированную территорию собственное законодательство. С этого момента оккупационное государство совершает на территории Крымского полуострова массовые нарушения прав человека, в том числе и права на мирное владение имуществом.

В частности, в период с 2014 по 2016 год имела место масштабная кампания "национализации" государственного и частного имущества, а с 2016 по 2019 год – масштабное изъятие и уничтожение объектов частной собственности на основании решений оккупационных судов.

В 2020 году указом президента владимира путина №201 большинство земель полуострова (80% территории Автономной Республики Крым и 99,95% территории города Севастополя) были признаны расположенными на "приграничных территориях" РФ и, соответственно, могут быть во владении исключительно российских граждан.

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К чему привела такая политика

В первую очередь конфискация собственности способствовала утверждению на временно оккупированном полуострове атмосферы страха и несвободы. Она стала инструментом борьбы с "нелояльными элементами", в частности лицами, которые отказывались от навязанного российского гражданства, представителями "оппозиционных" к русской православной церкви московского патриархата конфессий (Православная церковь Украины, Свидетели Иеговы, Хизб ут-Тахрир), иностранными агентами (правозащитниками, адвокатами, активистами), свободными журналистами, украинским бизнесом.

Ведь рф разрушала, похищала, перемещала, присваивала все: от радиочастот и культурных памятников до индустриальных объектов и земельных участков, преследуя единственную цель – как можно быстрее интегрировать оккупированную территорию в состав рф. Вместе с другими элементами репрессивной политики оккупационного государства подобные действия способствовали генерированию потока внутренне перемещенных лиц, который на 2021 год достиг по меньшей мере 60 000 – 100 000 человек, что представляли "ядро" украинской нации в Крыму.

Лишение украинцев права собственности на землю на временно оккупированном полуострове в связи с особым характером этого объекта стало покушением на духовное измерение жизни жертвы, что приводит к искоренению культурной идентичности. Изъятие земли иногда сопровождается уничтожением жилых зданий на ней, что продолжает стимулировать принудительное перемещение населения.

Кроме того, исследования, проведенные группой Всемирного банка, а также специальными докладчиками Комиссии по правам человека (ныне – Совет по правам человека), свидетельствуют о том, что продолжительным следствием конфискации земельных участков может быть ослабление фертильной функции среди жертв нарушений, а, следовательно, замедленное вымирание.

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С другой стороны, "освободившееся" жилье, изъятая земля и объекты промышленности превратились в один из инструментов поощрения противоправного освоения Крымского полуострова гражданами рф. По состоянию на 2021 год количество российских колонизаторов на полуострове составило 500 000 – 800 000 человек.

Фактически россия модифицировала советский подход к демографической инженерии с целью завершения оккупации полуострова и окончательного утверждения своего контроля над ним. Государство-агрессор непременно будет реализовывать ту же стратегию и на новых оккупированных территориях, первые признаки чего можем идентифицировать уже сейчас.

Оккупированные территории – новые, методы – старые

8 июля 2022 года появилось "постановление государственного комитета обороны" псевдореспублики на оккупированной территории Донбасса, которым фактически было лишено права собственности на недвижимое имущество украинцев с "освобожденных" территорий. Более того, по специальным ордерам в уцелевшие жилые дома будут заселять… конечно же, все тех же колонизаторов из неблагонадежных регионов россии: военных и их семьи, учителей, которые будут русифицировать украинских детей и превращать их во врагов собственной нации, других желающих.

Накануне, 3 июня 2022 года, тот же "комитет" издал "постановление об особенностях регистрации юридических лиц", которым, очевидно, была упрощена "национализация", а в правовых терминах – конфискация, имущества Украины и ее физических и юридических лиц.

Нарушение прав человека или геноцид

По мнению Рафаэля Лемкина, отца "Конвенции о запрещении геноцида", конфискация имущества населения оккупированной территории может рассматриваться просто как лишение права собственности. Однако если конфискация касается отдельных лиц только потому, что они являются поляками, евреями или чехами (или, например, украинцами), тогда она имеет тенденцию ослаблять национальные образования, членами которых являются такие лица.

Это, по мнению юриста, является первой фазой уничтожения национального образца угнетенной группы в пределах геноцида, за которым, очевидно, последует навязывание национального образца угнетателя и колонизация оккупированной территории его гражданами.

Рафаэль Лемкин подчеркивает, что вместе с систематической деятельностью по уничтожению группы лиц любыми средствами в течение определенного периода времени, в том числе путем запрещения политических и социальных институтов, искоренения культуры и языка, изменения чувств национальной принадлежности и преследования религиозных меньшинств, лишения собственности прямо влияет на чувство личной безопасности, свободы и достоинства и является одним из первоначальных инструментов геноцидальной политики. "Пулемет" (физическое истребление) может быть использован, когда упомянутые инструменты выходят из строя или, если геноцид планируется осуществить блицкригом.

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Почему это важно

Украинское общество и государство должны выступить с единым пониманием того, что происходит: это агрессия или спецоперация, это "зверства" или геноцид. РФ развязала вооруженный конфликт, преследуя какую цель: аннексировать новые территории или уничтожить Украину как независимый суверенный субъект международных отношений? Украинцев лишают собственности, потому что у большинства россиян нет денег на вещи элементарного быта или потому, что они украинцы – "малороссы", "нацисты" и "бандеровцы"?

Пока мы ищем эти сложные ответы, не забываем: лишение права собственности было последним этапом геноцида украинцев в 30-е годы ХХ века. Сколько времени остается, чтобы предотвратить новую трагедию?

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