Быть или не быть наступлению из Беларуси

Сейчас опять много заговорили о том, что с территории Беларуси может произойти вторжение в Украину. Меня это несколько удивило, поскольку, при сохранении постоянной угрозы, самого формирования ударной группы не отмечается.

Армия потенциальных оккупантов

Напомню, что боеспособный потенциал армии Беларуси – 20 БТГр. Численность – около 14 тысяч. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но это условно боеспособная часть армии Республики Беларусь.

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Подразделения этих БТГр распределены по областям Беларуси, а у границ с Украиной находятся переменно от 4 до 6 БТГр, распределенные вдоль границы. Общая численность сегодня – около 2000 личного состава и 100 единиц техники.

В основном белорусские подразделения развернуты в районе Ужово и Пинска Брестской области (размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ), в районе Иваново развернуты подразделы 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина – подразделения 103 ОВГБр численностью до 2 ДШБр.

Российский сброд

Численность российской группировки войск в Белоруссии практически не изменилась, за небольшим исключением. Об этом исключении чуть позже.

На территории Республики Беларусь находятся подразделения 2 МСД 1 и ЗВО численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).

Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).

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Но скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГр, поскольку у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта толпа имеет на вооружении чуть больше 65 танков, а вместо 429 ББМ – у них их чуть больше 70!

То есть это абсолютно небоеспособные подразделения из-за полного отсутствия штатного количества техники, что наталкивает на мысль наличия техники в таком количестве исключительно для обучения.

Дрессировщики "чмобиков"

А теперь о небольшом исключении. Известно, что в Беларуси, в Брестской области, размещена группа из более чем сотни наемников ЧВК "Вагнер". В группу входят не зеки на убой, а наемники, имеющие боевой опыт. Их задача – обучение и подготовка подразделений к ведению боевых действий в Украине.

То есть вторжение с территории Беларуси все же готовится? Не совсем так. К примеру, известно, что 15 МСП 2 МСД 1 ТА отправят в перспективе в район Бахмута, где, кстати, ЧВК "Вагнер" был основной штурмовой единицей более полугода.

Таким образом, Беларусь является тренировочной площадкой для "чмобиков", которых потом бросят на наиболее проблематичные для российских оккупационных войск участки.

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Выводы

Тот ресурс, который есть на территории Республики Беларусь, да, он представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своем нынешнем составе это не способная к оккупации области и областному центру сила. Причем очевидно, что российская составляющая проходит в Республике Беларусь именно обучение, чтобы в ближайшей перспективе быть перемолотой в Украине, но на совсем других плацдармах, а не Северном. Выдохнули и продолжаем делать свое дело.

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