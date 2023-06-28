Последствия трагического удара по Краматорску: хронология 490 дня войны

Российские захватчики еще не забрались из Украины, однако ВСУ их активно выгоняют. В частности, наши бойцы продолжают героически отвоевывать нашу землю.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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4:36 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что проблем с работой в городе нет разве что у тех, кто работает в сфере строительства, и у сотрудников, обслуживающих оккупационный "корпус".

По словам мэра советника, проблемы возникают в коммунальных предприятиях, по школам, по больницам. Там ведь сверхнизкая зарплата.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что россияне не просто так били по пиццерии в Краматорске в то время, когда там было много людей. По его словам, этот ракетный удар "не мог не состояться" без корректировщиков.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские захватчики в любой момент могут прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС. Именно поэтому придется эвакуировать людей из нескольких областей.По словам омбудсмена, в каждом из регионов уже созданы штабы эвакуации и проработан вопрос с вывозом жителей из зон в радиусе 30 и 50 километров от ЗАЭС. Под наибольшей угрозой – жители оккупированных территорий, ведь у Украины не будет к ним доступа.