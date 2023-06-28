Последствия трагического удара по Краматорску: хронология 490 дня войны
28 июня 2023, 06:20Читати новину українською
Российские захватчики еще не забрались из Украины, однако ВСУ их активно выгоняют. В частности, наши бойцы продолжают героически отвоевывать нашу землю.
Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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4:36 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что проблем с работой в городе нет разве что у тех, кто работает в сфере строительства, и у сотрудников, обслуживающих оккупационный "корпус".
По словам мэра советника, проблемы возникают в коммунальных предприятиях, по школам, по больницам. Там ведь сверхнизкая зарплата.2:10 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что россияне не просто так били по пиццерии в Краматорске в то время, когда там было много людей. По его словам, этот ракетный удар "не мог не состояться" без корректировщиков.00:14 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские захватчики в любой момент могут прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС. Именно поэтому придется эвакуировать людей из нескольких областей.
По словам омбудсмена, в каждом из регионов уже созданы штабы эвакуации и проработан вопрос с вывозом жителей из зон в радиусе 30 и 50 километров от ЗАЭС. Под наибольшей угрозой – жители оккупированных территорий, ведь у Украины не будет к ним доступа.