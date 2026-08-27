Путин может прекратить войну в Украине в 2027 году при одном условии, – The Atlantic

Российский диктатор намерен продолжать вооруженную агрессию против Украины. Однако Путин может задуматься о том, что к 2029 году у него появятся более благоприятные условия для выхода из войны.

Решение главы Кремля может зависеть от президентских выборов в США. Об этом пишет The Atlantic.

Почему Москва может прекратить войну?

Издание отмечает, что Путин настроен вести войну в Украине так долго, как это возможно. Россия усилила баллистические атаки по украинским городам, воспользовавшись дефицитом ракет-перехватчиков у Киева и его партнеров. В последнее время СМИ и высокопоставленные чиновники разных стран сообщают, что российский диктатор готовит массовую мобилизацию для возобновления наступления на фронте.

В планах Кремля – уничтожить зимой своими ударами украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако СМИ пишут, что Киев все равно не капитулирует.

В то же время, если Украина переживет зиму и продолжит наносить удары вглубь России, то Путин может принять решение завершить войну в середине 2027 года.

Столкнувшись с перспективой появления в 2029 году президента США, который будет более проукраинским, чем Трамп, Путин может решить заключить выгодное соглашение с этой администрацией,

– пишет The Atlantic.

Эти договоренности могут включать большинство элементов 28-пунктного плана Трампа без вывода украинских войск с территории, которую они контролируют. Такой сценарий позволит Путину поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, пока Трамп будет находиться в Белом доме.

В обмен на прекращение войны Москва могла бы добиться:

отмены санкций;

возвращения в "Большую семерку";

ослабления НАТО за счет партнерства с Вашингтоном.

Несмотря на пренебрежительное отношение Трампа к Европе, у него есть возможности предотвратить кризис. Соединенные Штаты могут сдерживать Россию, если захотят. Одним из вариантов, о котором сообщают СМИ, является предоставление Украине доступа к Starlink, чтобы повысить эффективность дальних ударов по России.

Отметим, что в настоящее время переговорный процесс, инициированный Дональдом Трампом, приостановлен. По мнению первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Кислицы, Россия не заинтересована в переговорах.

Чиновник считает, что Кремль будет пытаться наносить удары по украинской инфраструктуре с целью заставить украинцев капитулировать. Бывший дипломат заявил, что до середины марта Путин не будет рассматривать возможность ведения переговоров.