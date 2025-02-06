Россия не признает независимость Украины: в ISW заявили о намерениях Кремля по дальнейшей аннексии

В России продолжают демонстрировать незаинтересованность в мирных переговорах... Кум российского диктатора Владимира Путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины.

Москва оправдывает свою агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях", не признавая суверенитет нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Какие заявления звучат в России

Связанный с Кремлем бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, близкий личный соратник Путина, согласно обнародованной информации, опубликовал статью, в которой призвал Россию "вернуть свои исторические земли". К материалу была добавлена карта.

На ней украинские территории к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей обозначены как часть "исторической России". Предатель отмечает,, что современная Украина якобы не имеет исторической легитимности, а ее независимость на самом деле является "ошибкой истории".

По его словам, это можно исправить с помощью интеграции этих земель в Россию. Он также заявил, что западная поддержка Украины направлена на уничтожение России изнутри, а украинцев назвал "современными варварами", которых, по его словам, Россия должна "спасти".

Аналитики в свою очередь отмечают, что такие заявления являются отражением стратегической политики Кремля по отрицанию суверенитета Украины.

Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, свидетельствует о системном нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства,

– говорится в отчете.

Ранее аналитики сообщали, что Кремль, вероятно, хочет, чтобы мирные переговоры с Трампом начались с признания "претензий" России в отношении украинских территорий. В частности, и тех районов, которые не находятся под контролем России. После этого должны начаться дискуссии.