Россия готовится к летнему наступлению, однако у ВСУ есть шансы сорвать его еще на старте

Сейчас Россия по всем признакам готовится к летней кампании. Противник намерен провести наступательную операцию оперативно-стратегического уровня, которая должна была бы принести россиянам тот результат, на который они надеялись в 2024 году.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, добавив, что враг по-прежнему стремится оккупировать всю Донецкую область, а по возможности еще продвинуться на территорию Украины.

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На определенных отрезках фронта Россия усилила наступательные действия

Захватить полностью Донецкую область – задача, которую Путин поставил перед своей армией. Главе Кремля нужно это, чтобы иметь стартовые позиции для разговора с американским президентом Трампом.

"До сих пор он не достиг этой цели, поэтому фактически отказался от предложений США, которые передавались ему через Дмитриева (снятие санкций, совместные американо-российские проекты). Сейчас эти разговоры откладываются, Россия пытается реализовать те планы, которые ставила перед собой ранее", – отметил Самусь.

По словам военного эксперта, на определенных участках фронта российская армия уже начала наступательные действия. Сейчас в частности усилилась интенсивность боев на Покровском направлении, в разы увеличилось количество боестолкновений. Поэтому, по словам Самуся, очевидно, что россияне уже начинают наступление.

Чему поспособствует активизация СОУ на Курщине?

В этих условиях начало новых наступательных действий в Курской области со стороны СОУ, о которых заявляют так называемые российские военкоры, могут сбить этот темп противника. У россиян, как отметил военный эксперт, нет возможности сосредоточить все силы на тех направлениях, где они запланировали, теперь они вынуждены будут снимать подразделения и перебрасывать их снова на Курщину.

С украинской стороны, если говорить о тактическом плане, это больше похоже на формирование буферной зоны, нет смысла идти вглубь Курской области,

– считает Самусь.

Силы обороны Украины могли бы в Брянской, Курской, Белгородской областях создать условия, когда россияне не смогут там формировать наступательные группировки. Иметь инициативу в этих регионах, со слов Самуся, означает на тактическом уровне образовывать буферную зону, на оперативном уровне – мешать россиянам реализовывать свой план летней кампании, задавать им свою программу, чтобы они реагировали на действия СОУ.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что буферная зона, которую СОУ создали в приграничных районах, до сих пор остается актуальной. Российские так называемые военкоры распространили информацию, что якобы 4 мая СОУ перешли в наступление на Курщине возле села Теткино, нанесли ряд атак и взорвали мост возле населенного пункта Званное.