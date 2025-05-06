Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, додавши, що ворог, як і раніше, прагне окупувати всю Донецьку область, а за можливості ще просунутися на територію України.

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На певних відтинках фронту Росія посилила наступальні дії

Захопити повністю Донеччину – завдання, яке Путін поставив перед своєю армією. Очільнику Кремля потрібно це, аби мали стартові позиції для розмови з американським президентом Трампом.

"До сьогодні він не досягнув цієї мети, тому фактично відмовився від пропозицій США, які передавалися йому через Дмітрієва (зняття санкцій, спільні американо-російські проєкти). Зараз ці розмови відкладаються, Росія намагається реалізувати ті плани, які ставила перед собою раніше", – зазначив Самусь.

Зі слів військового експерта, на певних ділянках фронту російська армія вже почала наступальні дії. Нині зокрема посилилась інтенсивність боїв на Покровському напрямку, в рази збільшилась кількість боєзіткнень. Тому, зі слів Самуся, очевидно, що росіяни вже починають наступ.

Чому посприяє активізація СОУ на Курщині?

В цих умовах початок нових наступальних дій в Курській області з боку СОУ, про які заявляють так звані російські воєнкори, можуть збити цей темп противника. У росіян, як наголосив військовий експерт, немає можливості зосередити всі сили на тих напрямках, де вони запланували, тепер вони вимушені будуть знімати підрозділи й перекидати їх знову на Курщину.

З українського боку, якщо говорити про тактичний план, це більше схоже на формування буферної зони, немає сенсу йти вглиб Курської області,

– вважає Самусь.

Сили оборони України могли б у Брянській, Курській, Бєлгородській областях створити умови, коли росіяни не зможуть там формувати наступальні угруповання. Мати ініціативу в цих регіонах, зі слів Самуся, означає на тактичному рівні утворювати буферну зону, на оперативному рівні – заважати росіянам реалізовувати свій план літньої кампанії, задавати їм свою програму, аби вони реагували на дії СОУ.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що буферна зона, яку СОУ створили в прикордонних районах, досі залишається актуальною. Російські так звані воєнкори поширили інформацію, що буцімто 4 травня СОУ перейшли в наступ на Курщині біля села Тьоткіно, завдали низку атак і підірвали міст біля населеного пункту Званне.