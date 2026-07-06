Россияне сами себя подставляют: эксперт по безопасности объяснил, чем им грозят игры с фейковой картой

Российский Генштаб отчитался перед Путиным об очередных фейковых успехах на фронте. Герасимов заявил, что российская армия якобы находится в 9 километрах от Запорожья, а также приближается к Сумам. А сам глава Кремля утверждает, что с начала 2026 года россияне взяли под контроль 3 тысячи квадратных километров территории.

Комментируя в эфире 24 Канала недавнее совещание Путина с представителями российского Генштаба, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук обратил внимание на карту, которая была показана во время этого заседания. По его словам, аналитики уже сравнили ее с реальной, которая отражает действительную ситуацию на фронте.

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Фейковая карта боевых действий: кто кого в России обманывает?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики подчеркнул, что карта, которая висела в вспомогательном пункте управления войсками, где Путин проводил совещание, имеет существенные отличия от карты Deep State.

Кто же будет выставлять секретные карты Генштаба на всеобщее обозрение? Их обычно прикрывают шторками или закрашивают. А россияне открыто их демонстрируют. Очевидно, что это дезинформация. Но Путин пользуется этими ложными данными. Возникает ключевой вопрос: кто лжет? Если лгут генералы Герасимову, то он об этом знает и принимает эту игру, передает дальше начальству,

– размышляет Лакийчук.

Однако он не исключает варианта, что Герасимов, передающий эту искаженную информацию Путину, а тот верит в ежедневные продвижения российских войск, также в это верит. Если это действительно так, то, как подчеркнул руководитель программ по безопасности Центра глобалистики, это критическая ситуация для российской армии. Потому что ключевой фактор ведения боевых действий и достижения успехов кроется именно в осведомленности военного командования о ситуации на поле боя.

"Когда знаешь, что происходит на театре военных действий, то принимаешь правильные решения. А когда руководствуешься ложными данными, тогда и решения будут такими же. Простой пример: на определенном участке россияне обозначили территорию на 30 километров вперед как свою зону, но наступать им там нужно. Они выдвигаются, их СОУ откидывают, тогда они просят у высшего руководства артиллерийскую поддержку, а оно им скажет, что не может бить себе в тыл, ведь они неделю назад доложили ему, что взяли эту территорию", – пояснил Лакийчук.

Чем России грозят фейковые данные о фронте: смотрите в видео

Подводя итог, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики высказал предположение, что глава Генштаба России Герасимов не осознает реальное положение дел и верит генералам, которые нарисовали ему такую карту. Такая ситуация обернется для России последствиями.

С одной стороны, российское политическое руководство не понимает, что на самом деле происходит на фронте, с другой – Путин, руководствуясь обещаниями Герасимова о скором завершении войны и захвате украинских земель, направляет этот месседж на внешнюю аудиторию и на российское общество.