Коментуючи в етері 24 Каналу нещодавню нараду Путіна з представниками російського Генштабу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук звернув увагу на мапу, яка була показана під час цього засідання. З його слів, осінтери вже порівняли її з реальною, яка показує справжню ситуацію на фронті.

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Фейкова мапа бойових дій: хто кого в Росії обманює?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики наголосив, що мапа, яка висіла у допоміжному пункті управління військ, де Путін проводив нараду, має суттєві відмінності від мапи Deep State.

Хто ж буде секретні мапи Генштабу виставляти на загал? Їх зазвичай прикривають шторками або заблюрюють. А росіяни відверто її демонструють. Очевидно, що це дезінформація. Але Путін користується цими неправдивими даними. Постає ключове питання, хто бреше? Якщо це брешуть генерали Герасимову, то він про це знає і сприймає цю гру, передає далі начальству,

– розмірковує Лакійчук.

Однак він не виключає варіанту, що Герасимов, який передає цю викривлену інформацію Путіну, а той вірить в щоденні просування російських військ, також в це вірить. Якщо це дійсно так, то, як підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики, це критична ситуація для армії Росії. Тому що ключовий фактор ведення бойових дій та досягнення успіхів криється якраз в обізнаності військового командування щодо ситуації на полі бою.

"Коли знаєш, що відбувається на театрі воєнних дій, то ухвалюєш правильні рішення. А коли керуєшся хибними даними, тоді й рішення будуть такими. Простий приклад: на певній ділянці росіяни зафарбували землі на 30 кілометрів наперед, як свою зону, але наступати їм там треба. Вони висуваються, їх СОУ відкидають, тоді вони у вищого керівництва просять артилерійську підтримку, а воно їм скаже, що не може бити собі у тил, адже вони йому тиждень тому доповіли, що взяли цю територію", – окреслив Лакійчук.

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Підсумовуючи, керівник безпекових програм Центру глобалістики висловив припущення, що очільник Генштабу Росії Герасимов не усвідомлює реальний стан речей і вірить генералам, які йому намалювали таку мапу. Така ситуація обернеться для Росії наслідками.

З одного боку, російське політичне керівництво не розуміє, що насправді відбувається на фронті, з іншого – Путін, керуючись обіцянками Герасимова про скоре завершення війни й захоплення українських земель, спрямовує цей меседж на зовнішню аудиторію і на російське суспільство.