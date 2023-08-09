Больше, чем Молдова: сколько территории освободили ВСУ от начала вторжения

Контрнаступление украинских героев продолжается. По состоянию на 9 августа 2023 года защитникам и защитницам удалось освободить более 40 000 квадратных километров Украины.

Украинские герои поражают своим мужеством весь мир. Они идут вперед, освобождая от российских окупантов новые и новые территории Украины.

Обратите внимание Штаб окупантов полностью уничтожен: детали мощного взрыва в Новой Каховке

Сколько километров уже освободили воины ВСУ

В Страткоме ВСУ опубликовали статистику, которая очень порадовала украинцев. Воины ВСУ за время полномасштабного вторжения России в Украину уже освободили более 40 000 квадратных километров.

Число дня – 40 000+. Более 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше, чем два Израиля. И около 15 таких городов, как Москва,

– говорится в сообщении.

Зеленский провел специальную ставку

Владимир Зеленский 9 августа провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Она отличалась тем, что на этот раз рассмотрели только один вопрос – наступления украинских героев. Украинский лидер рассказал, что на заседании присутствовал самый узкий круг людей.

В частности, докладывали Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.