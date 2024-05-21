США принципиально хотят, чтобы Украина победила в войне, – Госдеп

В Госдепе США заявили, что хотят победы Украины и поражению страны-агрессора России в развязанной ею полномасштабной войне. Это принципиальная позиция государства.

С таким громким заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 20 мая. Он отметил, что его страна неоднократно подтверждала свою позицию не только словами.

Смотрите также США будут поставлять оружие Украине, пока Россия не выведет войска

Принципиальная позиция США

В частности, представитель напомнил о том, что Соединенные Штаты помогают Украине в сфере безопасности, передавая пакеты вооружения для борьбы с захватчиками на поле боя.

Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и четко дали понять это, в частности путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности,

– подчеркнул он.

Миллер подчеркнул: позиция Вашингтона является четкой в плане того, что победа Украины сама по себе означает, что Россия проигрывает эту войну.

"Я думаю, что наша позиция – кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого побежденным, – остается достаточно четкой уже более двух лет", – резюмировал Миллер.

Когда военных инструкторов США могут отправить в Украину: коротко