США принципиально хотят, чтобы Украина победила в войне, – Госдеп
В Госдепе США заявили, что хотят победы Украины и поражению страны-агрессора России в развязанной ею полномасштабной войне. Это принципиальная позиция государства.
С таким громким заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 20 мая. Он отметил, что его страна неоднократно подтверждала свою позицию не только словами.
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Принципиальная позиция США
В частности, представитель напомнил о том, что Соединенные Штаты помогают Украине в сфере безопасности, передавая пакеты вооружения для борьбы с захватчиками на поле боя.
Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и четко дали понять это, в частности путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности,
– подчеркнул он.
Миллер подчеркнул: позиция Вашингтона является четкой в плане того, что победа Украины сама по себе означает, что Россия проигрывает эту войну.
"Я думаю, что наша позиция – кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого побежденным, – остается достаточно четкой уже более двух лет", – резюмировал Миллер.
Когда военных инструкторов США могут отправить в Украину: коротко
- США пока не планируют отправлять в Украину военных инструкторов.
- По его словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, до полномасштабного вторжения России военные инструкторы из США находились в Украине. Однако "сейчас это не так".
- "После окончания войны я подозреваю, что у нас будет возможность это сделать, но пока в США нет планов возвращать военных инструкторов в Украину", – отметил он.