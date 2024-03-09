2/3 боев всего фронта: Тарнавский рассказал, где происходят самые ожесточенные столкновения
Источник:Александр Тарнавский
Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, нанося ему немалые потери. Две трети всех боевых действий происходят именно в зоне ответственности ОСГВ "Таврия".
Как сообщил командующий Тарнавский, только за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг пытается атаковать, но несет колоссальные потери как в личном составе, так и в технике.
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Ситуация сложная, но контролируемая
Тарнавский сообщил, что ОСГВ "Таврия" продолжает ведение оборонительной операции. Так, украинские защитники отбили 45 российских атак.
За минувшие сутки в зоне нашей ответственности произошло 45 боевых столкновений – это 2/3 боев всего российско-украинского фронта,
– подчеркнул Тарнавский.
Враг продолжает также наносить циничные удары. Так, за сутки оккупанты нанесли 29 авиаударов и 4 – ракетные, 98 ударов дронами-камикадзе, совершил 1056 обстрелов.
Сейчас ситуация в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" сложная, но контролируемая. Так, украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери российской армии в личном составе и технике. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 346 оккупантов и уничтожили 61 единицу техники. Среди них:
- 1 танк,
- 16 боевых бронемашин,
- 15 артсистем,
- 2 ПТРК,
- 1 СПГ/АГС,
- 20 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники.
Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БПЛА различных типов.
Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи. Среди пораженной вражеской техники – станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3". Также уничтожена машина для минирования, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 ударные дроны "Shahed-136", 3 "ланцета", 1 БПЛА "Суперкам" и т.д,
– рассказал Тарнавский о потерях врага.
ВСУ остановили массированный бронетанковый штурм в районе Клещеевки
Украинским защитникам удалось остановить массированный бронетанковый штурм россиян вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении. В результате ожесточенного боя удалось уничтожить 18 российских единиц техники.
В ВСУ рассказали, что такими тактиками враг пытается выбить их с занимаемых позиций, однако украинские защитники продолжают держать оборону и даются отпор врагу. Остановить масштабный штурм оккупантов удалось благодаря аэроразведке. Тогда по россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники.