"Он хорошо справляется": Трамп неожиданно похвалил Зеленского

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о президенте Украины. Американский лидер заявил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и большие потери с обеих сторон, Зеленский демонстрирует стойкость и "держится хорошо".

Об этом он заявил во время беседы с журналистами, сообщает Clash Report.

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Что говорит Трамп о Зеленском?

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать, что президент Украины в настоящее время побеждает в войне, Трамп уклонился от однозначной оценки хода боевых действий. В то же время он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, справляется со своими задачами в условиях полномасштабной войны.

Он чувствует себя довольно хорошо. Посмотрите, как бы вы на это ни смотрели, он чувствует себя довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Многие люди гибнут с обеих сторон. Но я думаю, что он держится довольно хорошо,

– сказал Трамп.

В последние месяцы американский лидер изменил риторику в отношении Зеленского и постепенно стал признавать, что у украинского президента все-таки "есть козыри".

Кто сейчас выигрывает войну: что говорят в США?

В Государственном департаменте США считают, что Украина в настоящее время демонстрирует успехи в войне против России и находится в более выгодной позиции на поле боя. Как заявил заместитель госсекретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, Украина делает все необходимое для того, чтобы закрепить новый этап войны и приблизить собственную победу.

Американский чиновник подчеркнул, что "на данный момент Украина выигрывает войну". Он также обратил внимание на изменение динамики боевых действий по сравнению с предыдущими годами. Если раньше украинские военные часто ожидали зимнего замедления российских наступлений, то теперь, по словам Левина, именно Россия рассчитывает на зимний период.

Чиновник подчеркнул, что сейчас украинская сторона продолжает оказывать давление на противника. Отдельно он отметил удары по российской инфраструктуре, которые, по его мнению, повлияли на ход войны и изменили ситуацию в пользу Украины.

Также Левин сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления санкционного давления на Россию и продолжат координацию соответствующих мер с европейскими партнерами.

В то же время в России недовольны действиями Трампа. В частности, в Москве заявили, что больше не рассматривают Соединенные Штаты в качестве нейтрального посредника в урегулировании войны. По словам Лаврова, администрация Трампа не только не отменила введенные ранее санкции, но и одобрила новые ограничения в отношении России.