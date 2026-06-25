Об этом в эфире 24 Канала заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что уже несколько месяцев существенных изменений на поле боя не наблюдается, а российская весенняя кампания провалилась. Трампу докладывают об этом, как и о проблемах в экономике России, которые только обостряются. Это также влияет на заявления лидера США.

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Трамп увидел ситуацию под другим углом

Главный консультант Национального института стратегических исследований связывает нынешнюю риторику Трампа в отношении Украины с событиями на Аляске в 2025 году. В августе в Анкоридже состоялась его встреча с Путиным.

Тогда российский диктатор заверил Трампа, что его войска к концу 2025 года полностью захватят Донецкую область. Президент Соединенных Штатов, по словам Уса, зафиксировал это и поэтому просил тогда Украину отдать эту территорию, чтобы спасти людей, будучи уверенным, что Россия действительно сможет взять Донбасс под свой контроль.

"Сейчас уже лето 2026 года, прошел почти год. Что видит Трамп? Что как не захватили Донбасс до конца 2025-го, так и не захватили его до середины 2026 года. Получается, что Путин не сделал того, что говорил. Соответственно, для Трампа, если Россия не выполнила то, о чем заявляла, значит, что у нее нет достаточных возможностей. Вывод – Россия слаба, а Украина сильна. Это меняет риторику Трампа", – пояснил Ус.

Ведь прежняя позиция американского лидера основывалась именно на том, что он верил Путину, что тот сможет захватить Донецкую область до конца прошлого года. Сейчас, когда он увидел, что планы главы Кремля провалились, это ставит ситуацию в совершенно ином свете.

Анализ изменения риторики Трампа в отношении Украины: смотрите в видео

Лидер США встает на сторону победителей

Главный консультант Национального института стратегических исследований указал на то, что Трамп любит яркие картинки в СМИ. Ему показали эпический кадр с "тарелкой" над Москвой во время атаки на НПЗ в Капотне.

"Хотя Украина здесь ни при чем. Уже есть видеоподтверждение того, что эта крышка взлетела не из-за того, что украинский дрон попал, а потому, что противовоздушная ракета из "Панцирей" поразила этот объект и привела к таким последствиям. Не знаю, объяснили ли Трампу, что это вообще-то Россия сама в себя так стреляет, но он видит, что у нее есть проблемы", – заявил Ус.

Дональд Трамп, по мнению Уса, любит победителей. Год назад он считал, что победитель – Россия, поэтому относился к ней положительно. Сейчас он наблюдает совершенно другую картину и, соответственно, осознает преимущества Украины. Поэтому он в настоящее время делает лестные высказывания в адрес Зеленского, поскольку располагает информацией о происходящих событиях и динамике на линии фронта.

Также не забываем о внутренней ситуации в США. Там Палата представителей уже проголосовала за то, что Украине нужно оказывать помощь. И Сенат также поддержал эту идею. Трамп понимает, что внутриполитическая ситуация также нацелена на то, что с Украиной нужно больше сотрудничать,

– отметил Ус.

Подводя итог, главный консультант Нацинститута стратегических исследований подчеркнул, что сегодня президент Соединенных Штатов отвечает внутреннему запросу, говоря о том, что Украина добивается успеха. Безусловно, он добавляет в присущем себе стиле, что важную роль в достижениях ВСУ играет американское оружие.