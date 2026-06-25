Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, підкресливши, що вже декілька місяців суттєвих змін на полі бою немає, російська весняна кампанія провалилась. Трампу про це доповідають, як і про проблеми в економіці Росії, які лише загострюються. Це також впливає на заяви лідера США.

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Трамп побачив ситуацію під іншим кутом

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень пов'язує нинішню риторику Трампа щодо України з подіями на Алясці 2025 року. В серпні в Анкориджі відбулась його зустріч з Путіним.

Тоді російський диктатор запевнив Трампа, що його війська до кінця 2025-го повністю захоплять Донецьку область. Президент Сполучених Штатів, зі слів Уса, це зафіксував і тому просив тоді Україну віддати цю територію, щоб зберегти людей, маючи впевненість, що Росія дійсно зможе взяти Донбас під свій контроль.

"Зараз вже літо 2026 року, майже рік пройшов. Що бачить Трамп? Що як не захопили Донбас до кінця 2025-го, так і не захопили його до середини 2026 року. Виходить так, що Путін не зробив те, що казав. Відповідно для Трампа, якщо Росія не зробила, про що озвучувала, значить, в неї немає достатніх можливостей. Отже Росія слабка, а Україна сильна. Це змінює риторику Трампа", – пояснив Ус.

Адже попередня позиція американського лідера ґрунтувалась саме на тому, що він вірив Путіну, що той буде здатний захопити Донеччину до кінця минулого року. Зараз, коли він побачив, що плани очільника Кремля провалилися, це ставить ситуацію абсолютно під інший кут.

Аналіз зміни риторики Трампа щодо України: дивіться у відео

Лідер США стає на бік переможців

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень вказав на те, що Трамп полюбляє яскраві картинки в медіа. Йому показали епічний кадр з "тарілкою" над Москвою під час атаки на НПЗ в Капотні.

"Хоча Україна тут ні до чого. Вже є відеопідтвердження того, що ця кришка злетіла не через те, що український дрон влучив, а тому, що протиповітряна ракета від "Панцирів" вгатила в цей об'єкт і призвела до таких наслідків. Не знаю чи Трампу роз'яснили, що це взагалі-то Росія сама в себе так стріляє, але він бачить, що в неї є проблеми", – озвучив Ус.

Дональд Трамп, на думку Уса, любить переможців. Рік тому він вважав, що переможець Росія, тому ставився до неї позитивно. Зараз спостерігає за абсолютно іншою картиною і відповідно усвідомлює переваги України. Отже, він наразі дає компліментарні коментарі в бік Зеленського, тому що має інформацію щодо подій, які відбуваються, та динаміки на лінії фронту.

Також не забуваймо про внутрішню ситуацію в США. Там Палата представників вже проголосувала про те, що треба Україні давати допомогу. І Сенат також підтримував цю ідею. Трамп розуміє, що внутрішньополітична ситуація також налаштована на те, що треба з Україною більше співпрацювати,

– зазначив Ус.

Підсумовуючи, головний консультант Націнституту стратегічних досліджень наголосив, що сьогодні президент Сполучених Штатів відповідає внутрішньому запиту, говорячи про те, що в України є успіх. Безумовно, він додає у притаманному собі стилі, що важливу роль відіграє в здобутках ЗСУ американська зброя.