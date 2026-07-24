Ракеты Patriot – главный приоритет: Зеленский назвал основные задачи Украины на ближайшее время

Президент Украины провел совещание с высокопоставленными чиновниками. На нем глава государства обозначил основные вызовы, стоящие перед страной в ближайшие месяцы.

Кроме того, он упомянул о помощи со стороны партнеров. Об итогах совещания президент написал в своих социальных сетях.

Что известно о целях Украины?

Зеленский рассказал, что во время встречи обсуждались оборонные, экономические и дипломатические вызовы для нашей страны в ближайший период войны. Он отметил, что Россия в настоящее время целенаправленно проводит террористические операции против украинской инфраструктуры.

Вызовы есть и в сфере энергетики и рынка топлива, и в аграрной сфере, и в отношении наших экспортных возможностей по зерну. Направление защиты воздушного пространства требует более практичных идей, ускорения реализации проектов, которые находятся в стадии разработки,

– подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что партнеры должны понимать, что именно входит в сферу их ответственности и чем они могут помочь. Он заявил, что это будет поддержкой защиты жизни в стране.

Зеленский отметил, что первым приоритетом для повышения обороноспособности Украины являются ракеты для "Patriot". По его словам, эти договоренности должны выполняться быстро. Он также подчеркнул важность работы МИД.

Что Зеленский сказал о партнерах?

Президент поблагодарил соседние государства в Евросоюзе. Он сказал, что расширение трансграничного взаимодействия помогает Украине эффективнее защищать экономику от российской агрессии.

Есть также перечень задач, которые мы можем реализовать только в тесном взаимодействии с Брюсселем – институтами Евросоюза. Мы очень надеемся на эту поддержку, и премьер-министр представит коллегам из Евросоюза соответствующие предложения,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что премьер-министр, министр иностранных дел, министр инфраструктуры, министр аграрной политики и другие должностные лица должны разработать план, который позволит защитить экономические процессы в стране. Отдельно президент поставил задачу Рустему Умерову. По словам главы государства, секретарь СНБО должен работать с партнерами на Ближнем Востоке.

Также Зеленский рассказал о задачах, стоящих перед руководством ВСУ и Министерством обороны. Он добавил, что в ходе заседания высшее военное руководство определило дальнейшие действия в акватории Черного моря.

Президент провел совещание / Фото Владимира Зеленского

Какие актуальные заявления сделал Зеленский?

Также во время встречи руководство определило, как реагировать на российские удары. Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы.

В четверг, 23 июля, Владимир Зеленский провел встречу с руководством американской оборонной компании Raytheon. Он заявил, что Украина совместно с Raytheon будет производить ракеты для ЗРК Patriot.