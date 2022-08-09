Одно из самых ярких достижений путина сыграло против россии

Швеция направит до 120 инструкторов в Великобританию для тренировок наших воинов. На днях решение направить 250 инструкторов объявила Канада.

Западный "фронт" крепчает

Потому что одномоментно в Британии продолжаются учения тысячи наших солдат, инструкторы реально выдыхаются. Наши очень мотивированы, учатся хорошо.

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Нейтральность вышла из моды

8 августа США объявили о выделении 4,5 миллиарда долларов экономической помощи и объявили очередной пакет военной на 1 миллиард долларов . Об этом я чуть позже напишу.

Пока что хочу обратить внимание еще на одну новость: Финляндия также отправит своих инструкторов в Британию для участия в тренировках наших воинов. В придачу к шведам и канадцам.

Важно Войну россии с Украиной нельзя заморозить, потому что это – не война за территории

Считаю, это одно из самых ярких достижений путина. Когда еще вчера нейтральные шведы и финны едут тренировать (и тренироваться), как лучше убивать российских оккупантов.

Достойно внимания – в Хельсинки избавились от советского памятника: смотрите видео