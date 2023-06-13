Украинцы красиво припекли "Солнцепек": впечатляющее видео уничтожения российской техники

Наши защитники успешно уничтожили вражескую технику ТОС-1А "Солнцепек". Оператор дрона запечатлел этот процесс на видео.

Наши защитники выложили в соцсетях видео с уничтожением российского "Солнцепека". Его сделал дроновод.

Читайте также Российские десантники получили системы "Солнцепек": разведка Британии назвала цель такого шага

Кто принял участие в ликвидации оккупантов

Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили вражескую технику совместными усилиями. Сначала бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили РСЗО оккупантов на Запорожском направлении.

После этого подключились артиллеристы из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". А воины из "Спартана" им помогали, корректируя огонь. Их сотрудничество привело к эффектному уничтожению техники захватчиков.

Артиллеристы и нацгвардейцы подрывают российский "Солнцепек": видео

Что такое ТОС-1А "Солнцепек"

Эта техника относится к семейству тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220 миллиметров. Такие машины используют в бою зажигательные или термобарические боеприпасы.

Первое поколение под названием "Буратино" было создано в СССР в 1970-х годах на базе танка Т-72. Второе поколение получило название "Солнцепек". Россия взяла ТОС-1А на вооружение в 2001 году. "Солнцепек" отличается от "Буратино" новой системой управления огнем, уменьшенным с 30 до 24 количеством направляющих, новыми неуправляемыми ракетами, которые могут лететь на расстояние до 6 километров.

Защитники постоянно уничтожают российские "Солнцепеки"

Так, одну из таких РСЗО мощно поджарила 72 бригада имени Черных Запорожцев. В интернете появился соответствующий ролик.

Другой "Солнцепек" был взорван на Харьковщине. За его уничтожение ответственны бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

А однажды ТОС-1А красиво испепелили прямо во время залпа. Это сделали воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности с помощью FPV-дрона.

По данным Генштаба ВСУ, Россия по состоянию на 13 июня потеряла в Украине после своего полномасштабного вторжения 3766 артиллерийских систем и 601 РСЗО.