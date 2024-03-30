Атака "Шахедами", Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС: хронология 766 дня войны

Россия продолжает обстреливать Украину. Оккупанты наносят террористические удары по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре. Кроме того, агрессор не оставляет попыток наступать на фронте.

Какие последствия атак агрессора, что происходит на поле боя сегодня, об очередных военных преступлениях россиян и главных новостях за 30 марта – читайте в материале 24 Канала.

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