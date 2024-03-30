Атака "Шахедами", Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС: хронология 766 дня войны
Россия продолжает обстреливать Украину. Оккупанты наносят террористические удары по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре. Кроме того, агрессор не оставляет попыток наступать на фронте.
Какие последствия атак агрессора, что происходит на поле боя сегодня, об очередных военных преступлениях россиян и главных новостях за 30 марта – читайте в материале 24 Канала.
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Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском. Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет. Червоногригорьевскую общину агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы. С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект. Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью 30 марта враг ударил по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей, Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США заявила, что, чтобы защитить украинцев от российской агрессии, Конгресс должен немедленно принять решение о предоставлении помощи для Киева. Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек, Оккупанты атаковали Юг и Юго-Восток "Шахедами". Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура. На Днепропетровщине защитники сбили 4 дрона, в Одесской области – 2, на Херсонщине – 1. Попаданий не допущено, впрочем, в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано. Глава государства подчеркнул необходимость помощи от США. Объяснил, почему это крайне важно. Если не будет поддержки США, – это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами, Председатель ОВА написал: "Одесса и Одесский район, оставайтесь в укрытиях до отбоя! Враг атакует ударными беспилотниками". В Силах обороны Юга отметили, что идет боевая работа. Там также напомнили, что это может быть опасно. Поэтому призвали находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО. Президент заявил, что Украина срочно нуждается в ракетах большой дальности – ATACMS. Они могут поражать цели врага в оккупированном Крыму. В частности, аэродромы, с которых Россия поднимает самолеты, что выпускают высокоточные ракеты и наносят нашему государству значительный ущерб. Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами. Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания, Законопроект о мобилизации еще находится в работе. Однако, профильный Комитет уже поддержал определенные ограничения. В частности, человек, который находится за рубежом, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. В результате российской атаки 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена. По состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок.
На Днепропетровщине сбили 4 дрона-камикадзе
Агрессор атаковал ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО
– отметил Николай Олещук.
Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины: реакция Белого дома
– подчеркнула Эдриен Уотсон.
Под прицелом врага была энергоинфраструктура: сколько "Шахедов" сбили на Юге
Если не будет поддержки США, будем отступать шаг за шагом, – Зеленский
– заявил Зеленский.
Одесскую область атакуют "Шахеды"
По вражеским дронам работает ПВО
Зеленский объяснил, почему ATACMS срочно необходимы Украине
– подчеркнул Зеленский.
За рубежом не будут оформлять загранпаспорт без справки о воинском учете
Оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине
Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском. Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.
Червоногригорьевскую общину агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы.
С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.
Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью 30 марта враг ударил по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым).
Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей,
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США заявила, что, чтобы защитить украинцев от российской агрессии, Конгресс должен немедленно принять решение о предоставлении помощи для Киева.
Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек,
Оккупанты атаковали Юг и Юго-Восток "Шахедами". Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура. На Днепропетровщине защитники сбили 4 дрона, в Одесской области – 2, на Херсонщине – 1.
Попаданий не допущено, впрочем, в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Глава государства подчеркнул необходимость помощи от США. Объяснил, почему это крайне важно.
Если не будет поддержки США, – это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами,
Председатель ОВА написал: "Одесса и Одесский район, оставайтесь в укрытиях до отбоя! Враг атакует ударными беспилотниками".
В Силах обороны Юга отметили, что идет боевая работа. Там также напомнили, что это может быть опасно. Поэтому призвали находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Президент заявил, что Украина срочно нуждается в ракетах большой дальности – ATACMS. Они могут поражать цели врага в оккупированном Крыму. В частности, аэродромы, с которых Россия поднимает самолеты, что выпускают высокоточные ракеты и наносят нашему государству значительный ущерб.
Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами. Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания,
Законопроект о мобилизации еще находится в работе. Однако, профильный Комитет уже поддержал определенные ограничения.
В частности, человек, который находится за рубежом, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта.
В результате российской атаки 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена. По состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок.