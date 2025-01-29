Атака "Шахедов" по Украине, есть последствия работы дронов в России: хронология 1071 дня войны
Война против врага продолжается, ВСУ продолжают героически противостоять россиянам. Наши воины уничтожают врага, в частности его личный состав и технику.
Среда, 29 января, – это уже 1071 сутки от начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. О самом главном на этот день – читайте на 24 Канале.
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Что произошло за сутки
По словам городского головы, обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы, все необходимые службы направляются на место. Также есть другие повреждения. Обломки дрона, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо, По данным Deep State, на этот раз оккупанты имели продвижение на Покровском и Новопавловском направлении. Враг оккупировал Большую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки,
В Киеве обломки дрона упали возле станции метро
– говорится в сообщении.
В Deep State описали ситуацию на фронте
– пишут аналитики.
По словам городского головы, обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы, все необходимые службы направляются на место. Также есть другие повреждения.
Обломки дрона, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо,
По данным Deep State, на этот раз оккупанты имели продвижение на Покровском и Новопавловском направлении.
Враг оккупировал Большую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки,