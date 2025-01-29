Атака "Шахедов" по Украине, есть последствия работы дронов в России: хронология 1071 дня войны

Война против врага продолжается, ВСУ продолжают героически противостоять россиянам. Наши воины уничтожают врага, в частности его личный состав и технику.

Среда, 29 января, – это уже 1071 сутки от начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. О самом главном на этот день – читайте на 24 Канале.

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Что произошло за сутки