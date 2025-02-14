В США допустили предоставление Украине ядерного оружия: хронология 1087 дня войны

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 1087 дней. Силы обороны продолжают сдерживать оккупационные войска на фронте и наносить врагу сокрушительные потери.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, вражеские потери, последствия атаки россиян и достижения на международном уровне – читайте в материале 24 Канала.

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