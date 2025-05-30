Дроны массированно атаковали Харьковщину: хронология 1192 дня войны

В Украине продолжаются 1192 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта и наносят значительные потери оккупационным войскам.

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