Потери на фронте, атака дронов на Харьков: хронология 1205 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. По состоянию на 12 июня украинские воины мужественно противостоят российской агрессии уже 1205 дней подряд.

О главных событиях дня, продвижение украинских защитников, ситуацие на фронте и международной арене рассказывает 24 Канал.

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