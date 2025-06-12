Потери на фронте, атака дронов на Харьков: хронология 1205 дня войны
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. По состоянию на 12 июня украинские воины мужественно противостоят российской агрессии уже 1205 дней подряд.
О главных событиях дня, продвижение украинских защитников, ситуацие на фронте и международной арене рассказывает 24 Канал.
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Министр обороны США Пит Гегсет уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине, ответив "Посмотрим". Стоит заметить, что Гегсет признал Россию агрессором в войне против Украины, но отказался назвать Украину "жертвой". Ночью 12 июня Харьков подвергся атаке ударными беспилотниками. Прилеты были зафиксированы в нескольких районах города. Атака повредила многоэтажку и детский сад. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них 4 ребенка.
Глава Пентагона уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине
Дроны атаковали Харьков
Министр обороны США Пит Гегсет уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине, ответив "Посмотрим".
Стоит заметить, что Гегсет признал Россию агрессором в войне против Украины, но отказался назвать Украину "жертвой".
Ночью 12 июня Харьков подвергся атаке ударными беспилотниками. Прилеты были зафиксированы в нескольких районах города.
Атака повредила многоэтажку и детский сад. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них 4 ребенка.