Атака дронами, Зеленский прибыл в Нидерланды: хронология 435 дня войны

4 мая 2023, 06:40
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По состоянию на 4 мая в Украине продолжается уже 435-й день полномасштабного вторжения. Наши воины продолжают защищать государство.

24 Канал рассказывает все главные события этого дня. Что известно об актуальной информации на фронте и международной арене – читайте дальше.

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06:43 Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • район сосредоточения оккупантов,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов,
  • зенитно-ракетный комплекс врага.
06:16 Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 "Шахидами", 12 из которых сбили наши защитники. Назаров отметил, что 3 вражеских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы: пострадавших нет.06:11 Глава КГВА Сергей Попко проинформировал, что этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели.05:29

Военнослужащий ВСУ Александр Ермак рассказал, что россияне раньше почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. За 15 месяцев войны российская армия получила опыт и приняла ряд тактик, которые использовала украинская армия.03:39 Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.02:08 В части областей раздалась воздушная тревога. Взрывы слышали в Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.01:23 СМИ сообщают, что Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Там у него запланирован визит в Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления России против Украины.00:12 Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов. Российские захватчики пытаются использовать портовую инфраструктуру оккупированного города для перемещения грузов. В том числе и военного назначения.
Автор: Анна Романюк