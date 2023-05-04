Атака дронами, Зеленский прибыл в Нидерланды: хронология 435 дня войны

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06:43 Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
06:16
- район сосредоточения оккупантов,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов,
- зенитно-ракетный комплекс врага.
Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 "Шахидами", 12 из которых сбили наши защитники. Назаров отметил, что 3 вражеских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы: пострадавших нет.06:11
Глава КГВА Сергей Попко проинформировал, что этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели.05:29
Военнослужащий ВСУ Александр Ермак рассказал, что россияне раньше почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. За 15 месяцев войны российская армия получила опыт и приняла ряд тактик, которые использовала украинская армия.03:39
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.02:08
В части областей раздалась воздушная тревога. Взрывы слышали в Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.01:23
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Там у него запланирован визит в Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления России против Украины.00:12
Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов. Российские захватчики пытаются использовать портовую инфраструктуру оккупированного города для перемещения грузов. В том числе и военного назначения.