Атака дронами, Зеленский прибыл в Нидерланды: хронология 435 дня войны

По состоянию на 4 мая в Украине продолжается уже 435-й день полномасштабного вторжения. Наши воины продолжают защищать государство.

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06:43 Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

район сосредоточения оккупантов,

станцию радиоэлектронной борьбы,

3 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов,

зенитно-ракетный комплекс врага.

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что россияне атаковали Одессу 15 "Шахидами", 12 из которых сбили наши защитники. Назаров отметил, что 3 вражеских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы: пострадавших нет.Глава КГВА Сергей Попко проинформировал, что этой ночью оккупанты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели.

Военнослужащий ВСУ Александр Ермак рассказал, что россияне раньше почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. За 15 месяцев войны российская армия получила опыт и приняла ряд тактик, которые использовала украинская армия.Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.В части областей раздалась воздушная тревога. Взрывы слышали в Одесской, Киевской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.СМИ сообщают, что Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Там у него запланирован визит в Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления России против Украины.Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя и других городов. Российские захватчики пытаются использовать портовую инфраструктуру оккупированного города для перемещения грузов. В том числе и военного назначения.