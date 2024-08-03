Атака "Шахедов", взрывы на аэродроме "Морозовск" в России: хронология 892 дня войны

3 августа 2024, 06:42
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Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, и до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, ей мешают Силы обороны, которые сдерживают вражеский натиск и дают им достойный ответ.

Продолжаются 892 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.

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06:40, 03 августа

В Ростовской области вспыхнул комбинат в Ростовской области

В Ростовской области вспыхнул комбинат, который поставлял нефтепродукты армии России.

Губернатор Ростовской области сообщил, что ночью регион атаковали 55 беспилотников.

06:37, 03 августа

В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры

В Винницкой области во время атаки "Шахедов" слышали серию взрывов. Оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Эту информацию подтвердила заместитель председателя ОВА. Она отметила, что подразделения ГСЧС работают на месте событий.

06:36, 03 августа

Дроны атаковали аэродром "Морозовск" в России

Ночью на аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы, его атаковали дроны.

В сети пишут, что вероятно горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.

01:41, 03 августа

В Одессе и Винницкой области раздавались взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Почти сразу после этого Воздушные силы сообщили о том, что туда движется ракета.

Мониторинговые каналы пишут о двух ракетах курсом на Южное, что в Одесской области.

Позже также мониторинговые каналы уточняли, что взрывы прозвучали в пределах одесского района.

Также около 02:45 звук взрыва был слышен в Винницкой области. После этого звуки взрывов были слышны еще трижды.

00:19, 03 августа

В Полтаве слышали взрывы

Корреспонденты Общественного сообщили, что в Полтавской общине слышали звуки взрывов. Пока никаких деталей неизвестно.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Тревогу в регионе объявили в 00:05.

Автор: Ярослав Погончук