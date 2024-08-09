Россия атаковала "Шахедами", взрывы в Липецке и в Крыму: хронология 898 дня войны

9 августа 2024, 07:00
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят врагу и мощно атакуют в ответ.

Какова ситуация на фронте, в тылу, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:58, 09 августа

Атака по Крыму

Российские "власти" Севастополя заявили, что якобы Крым ночью атаковали надводные и воздушные беспилотники. Враги заявляли, что якобы сбили нашу противокорабельную ракету "Нептун".

06:56, 09 августа

Массированная атака по Липецку

Российский Липецк в ночь на 9 августа оказался под атакой. В частности, там на аэродроме слышно детонацию, пожар вспыхнул на объекте энергетической инфраструктуры. У россиян возникли проблемы со светом, не курсирует общественный транспорт.

00:40, 09 августа

Россия атаковала "Шахедами"

Серию взрывов слышали в Днепре. Там из-за угрозы российских "Шахедов" объявляли тревогу.

Автор: Діана Квасневська