Россия атаковала "Шахедами", взрывы в Липецке и в Крыму: хронология 898 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ противостоят врагу и мощно атакуют в ответ.

Какова ситуация на фронте, в тылу, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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