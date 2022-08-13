Вопрос на сотни миллиардов долларов: в какой помощи нуждается Украина и готова ли Европа ее предоставить

Эстония готовит новый пакет военной помощи для Украины, которая почти 6 месяцев вынуждена защищаться от войны, которую развязала россия. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Новый пакет военной помощи

Рейнсалу отметил, что предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin и другого оружия до 24 февраля было важным практическим шагом. Ведь эта помощь сильно понадобилась Украине в начале вторжения россии. Сегодня правительство Эстонии готовит дополнительный пакет военной помощи. Однако, что именно туда войдет – должностное лицо не уточнило.

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Как член парламента я неоднократно бывал на фронте, затем в апреле – в Харькове, и консультировался с военными, какое именно вооружение нужно Украине больше всего. Конечно, все уже сделанные шаги по оказанию вооружения и гуманитарной помощи – положительные. Впрочем, по-моему, этого все равно недостаточно,

– заметил он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Российско-украинская война в гуманитарной плоскости и расходах оружия – дорого стоит. Поэтому следует говорить о цифрах на уровне сотен миллиардов долларов. Такого уровня помощи, который можно было бы считать достаточным, по мнению главы МИД Эстонии, европейское сообщество не достигало.

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