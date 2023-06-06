Комбинированный удар по Украине, взрывы в России: хронология 1199 дня войны

Украина уже 1199 дней мужественно противостоит полномасштабной агрессии со стороны России. Враг не прекращает попыток оккупировать все больше украинских территорий и терроризировать мирное население.

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