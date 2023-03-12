Расстрелянному военному Мациевскому присвоили звание "Герой Украины": хронология 382 дня войны

Россия продолжает наступление на Украину, но наши Вооруженные Силы мощно противостоят врагу. Тяжелой остается ситуация в Бахмуте.

Подробнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в тексте 24 Канала.

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23:21 Журналистам издания Sky News удалось получить письменный комментарий от Михеила Саакашвили, что в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. Вероятно, прямо сейчас политик – на грани жизни и смерти.

Как отметил сам Саакашвили, его кости рассыпаются, а вес достиг отметки в 64 килограмма. Врачи пронозируют полиорганную недостаточность, если бывший президент Грузии похудеет еще хотя бы на 4 килограмма.

22:50 В Киевской области потерялась 4-летняя девочка Виктория. Однако, к счастью, стражам порядка удалось ее найти.

Присоединились военные, ДФТГ, без преувеличения, ребенка искали всем обществом, прочесывали поля, поднимали дроны. Кинологи и полицейские овчарки 6 километров шли по следу ребенка, и, наконец, услышали плач девочки в лесу,

– говорится в сообщении полиции.

22:46 В немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник отеля Roomers родом из Чечни избил украинского военного. Защитник приехал в ФРГ для лечения.

Впоследствии стало известно, что пользователи интернета обрушили рейтинг этого отеля.

21:00 На захват Бахмута Россия бросила такое количество группировок, которого хватило бы на стратегическую наступательную операцию на Киев, рассказали в Defense Express. Речь о 50 тысячах захватчиков убитыми или ранеными и около 200 танков – уничтоженными. 20:57 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. Там он пробудет два дня. 20:20 Президент Украины посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. Видео с расстрелом несокрушимого воина облетело весь мир. На захват Бахмута Россия бросила такое количество группировок, которого хватило бы на стратегическую наступательную операцию на Киев, рассказали в Defense Express. Речь о 50 тысячах захватчиков убитыми или ранеными и около 200 танков – уничтоженными.Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. Там он пробудет два дня.Президент Украины посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. Видео с расстрелом несокрушимого воина облетело весь мир. 20:18 Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о разговоре с президентом Чехии Петром Павелом. А также о значительном усилении ПВО – от Норвегии. Обращение президента 12 марта: видео 19:30 Следователи СБУ установили, что военный, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине", был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области – это Александр Мациевский. 18:43 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал недостаток боеприпасов проблемой номер один. Также он призвал Германию начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях. Следователи СБУ установили, что военный, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине", был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области – это Александр Мациевский.Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал недостаток боеприпасов проблемой номер один. Также он призвал Германию начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

18:27 Российская пропаганда уже несколько дней разгоняет фейк о том, что у ВСУ нет техники для создания полноценных подразделений. Они извратили статью Forbes, посвященную военной помощи Украине от Запада. 18:24 Украина получит очередную партию гуманитарной помощи от общины Люксембурга – 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari. Российская пропаганда уже несколько дней разгоняет фейк о том, что у ВСУ нет техники для создания полноценных подразделений. Они извратили статью Forbes, посвященную военной помощи Украине от Запада.Украина получит очередную партию гуманитарной помощи от общины Люксембурга – 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari. 18:00 Главное из вечерней сводки Генштаба: На оккупированных территориях Херсонщины оккупанты пытаются продать гражданским людям награбленные гаджеты и бытовую технику в соседних селах и городах.

В России каждый день увеличиваются потери. К тому же отмечается низкая мотивация и нежелание участвовать в боевых действиях российских воинов.

В течение суток авиация нанесла удар по ЗРК, а также 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. 17:49 На фронте в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб Александр Макаренко. Без отца остались трое детей. 17:40 Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00. 17:27 Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики только недавно перебросили под Кременную в Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины. 17:00 The Economist пишет, что полномасштабная война России против Украины усугубила демографический кризис в стране-агрессоре. Хотя началась она задолго до вторжения Кремля. 15:52 В Молдове полиция раскрыла группу, стоящую за организацией беспорядков во время протестов в Кишиневе. Группой, которая должна была устраивать беспорядки, руководят из России. На фронте в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб Александр Макаренко. Без отца остались трое детей.Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00.Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики только недавно перебросили под Кременную в Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины.The Economist пишет, что полномасштабная война России против Украины усугубила демографический кризис в стране-агрессоре. Хотя началась она задолго до вторжения Кремля.В Молдове полиция раскрыла группу, стоящую за организацией беспорядков во время протестов в Кишиневе. Группой, которая должна была устраивать беспорядки, руководят из России.

Стало известно, что американский бомбардировщик B-52 полетел вблизи Персидского залива, недалеко от Ирана. Очевидно, таким образом – имитируя "пуски" – Вашингтон хотел продемонстрировать свою силу перед Тегераном.В Запорожье двое маленьких мальчиков играли взрывчаткой, которая сдетонировала и нанесла им травмы. Нашли ее дети прямо на улице.В Эстонии арестовали трех пророссийских политиков, один из которых недавно посещал оккупированные Донецк и Мариуполь.Россия не хочет платить мобилизованным из оккупированной Луганской области без российского паспорта. Мобилизированных также заставляют подписывать долгосрочные контракты.Партизанское движение "Атеш" устроило очередную диверсию на оккупированной территории Херсонской области. Партизаны сумели подорвать железнодорожное полотно между поселками Раденск и Абрикосовка.Владимир Зеленский поздравил президента Чехии Петра Павела с официальным вступлением в должность. Лидеры также поговорили о ситуации на фронте, потребностях в безопасности для Украины и движении нашего государства в Евросоюз.Россия бросила на войну в Украине студентов из "ДНР" и "ЛНР". Теперь матери ребят взбунтовались и требуют от министра обороны государства-террориста Сергея Шойгу вернуть сыновей с фронта.Швейцария утилизирует зенитное оружие, которое теоретически могла бы передать. Речь идет об утилизации 60 оборонных систем "Рапира", часть которых уже демонтирована.Представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в течение последнего месяца удалось посетить места содержания пленных в оккупированных Россией Донецке и Горловке.В ОК "Юг" объяснили, почему россияне смогли обстрелять Очаков Николаевской области из РСЗО, которая была размещена на Кинбурнской косе. По всей вероятности, Россия может подтягивать на косу одиночные огневые точки из разного вида вооружения, ведь они имеют сообщение по суше.

14:40 Глава Николаевской ОВА показал последствия обстрела Очакова оккупантами этой ночью.

Россияне атаковали очередной военный объект в Очакове / Фото Виталий Ким

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул партнеров Украины в слабых санкциях против России. По мнению министра, производство ракет и беспилотников в России можно приостановить новыми жесткими санкциями.В Верховной Раде предлагают увеличить военные расходы из бюджета. Речь идет о более чем 500 миллиардах гривен.Глава МИД Кулеба подчеркнул, что наши Силы обороны будут охранять Бахмут до тех пор, пока это будет возможно. Потому что если ВСУ выведут свои войска из города, то аналогичная ситуация может быть в других прифронтовых городах.Центр национального сопротивления сообщил, что командование России продолжает имитировать создание существенного наращивания своих сил и средств на Запорожском направлении. В частности, наблюдается распределение группировок врага вокруг Мелитополя.Снайперская пара оккупантов пыталась найти скрытую от наших воинов позицию. Впоследствии по ним отработала артиллерия.

Оккупанты заблудились в Украине: смотрите видео

В России прекрасно понимают, что освобождение Крыма – только вопрос времени. Среди местного населения уже распространяют рекомендации. В них рассказывают, как уберечь жизнь во время боевых действий.

Жителям Крыма раздают советы на случай боевых действий / телеграм "Крымский ветер"

В Крыму российские силовики провели очередной обыск по делу о "диверсии" на железной дороге. В частности, обыски провели в доме делегата Курултая крымскотатарского народа Леммара Юнусова. Никто из членов семьи не задержан.В 190 учебном центре Житомирского района лейтенант Виктор Витусевич избил срочника. Это видео облетело сеть и возмутило людей. Лейтенат объяснил, что "должен был так поступить", ведь парень употреблял алкоголь.

На Житомирщине в учебном центре избили солдата: смотрите видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о поставках западных истребителей. Глава МИД назвал это очень сложной задачей и признался, что не ожидает скорой поставки истребителей Украине.Партизанское движение "Атеш" провело разведку на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.Наши военные подвезли свежий "хлопок" к Алешкам на Херсонщине. Поэтому удалось уничтожить склад с боеприпасами врага в Алешках.Россия создала группу наемников в Беларуси, готовых выполнять "творческие задачи" с переодеванием, в частности, в форму ВСУ. Они должны совершить теракт "под чужим флагом", то есть, вероятно, речь идет о переодевании в форму ВСУ и совершении преступления якобы "украинцами". Цель проста – втянуть Беларусь в войну против Украины.

За минувшие сутки враг из минометов обстрелял Новгород-Северский район Черниговской области. Кроме того, Россия поразила 2 общины в Сумской области. К счастью, без жертв и пострадавших.Оккупанты обстреляли Славянск. В результате вражеского удара повреждены контактная электросеть и железнодорожный путь. К счастью, пострадавших нет.

Россия обстреляла Славянск / Фото Славянская ГВА

В британской разведке отметили, что соотношение потерь в регионах России колоссально отличается. К примеру, Москва и Санкт-Петербург – самые богатые города – "остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения". Прежде всего, это касается семей так называемой элиты страны-агрессора, ведь их дети не служат в армии.В результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб 1 человек. Россияне 8 раз обстреляли Курахово – в городе повреждено более 12 многоэтажек, 20 частных домов, художественная школа и лицей. На Лисичанском направлении около полуночи россияне нанесли ракетный удар по системам С-300.

Последствия обстрелов Донецкой области / Фото Павел Кириленко

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила разницу в промежутках между последними ракетными ударами по Украине. По ее словам, месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.Бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов прокомментировал вероятность визита Владимира Путина на G20 в Индии. По словам Жирнова, диктатор опасается, что его самолет могут просто сбить, поэтому лететь на саммит не решится.Неожиданно остановилось сердце паралимпийской чемпионки по гребле Аллы Лысенко. В мае ей должно было исполниться 54 года.В Киеве полностью возобновили теплоснабжение после последней массированной ракетной атаки России. По словам начальника КГВА Сергея Попко, электро- и водоснабжение также подается во все районы Киева.Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что содержание Бахмута важно для нас не только с точки зрения невозможности продвижения врага. Украина также выигрывает время и истощает его.После расторжения договора об аренде помещений Киево-Печерской лавры патриарх УПЦ МП Кирилл призвал мир защитить святыню, назвав ее "колыбелью нашей цивилизации".Польша начинает самое больше за 50 лет перевооружение своей армии. На оборону страна потратит 4% ВВП, что вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО. Это происходит в ответ на растущую угрозу со стороны России.Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. От минометных и артиллерийских снарядов повредились частные жилые дома и сооружения в селе Западное. К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было.За минувшие сутки ВСУ минуснули 1090 врагов. Следовательно, с 24 февраля 2022 года враг потерял 159 090 солдат. Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 8 вражеских танков и 7 боевых бронированных машин.За прошедшие сутки враг на Запорожском направлении произвел 51 обстрел позиций украинских защитников из танков и артиллерии. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру области. Поступило 6 сообщений о разрушении домов и квартир граждан и объектов инфраструктуры.Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов рассказывает, как тяжело ему живется по соседству с украинцами. По его словам, украинские пограничники повесили российского "Валеру" и сказали, что он якобы убит под Киевом.

Убитый "Валера" на белорусской границе: смотрите видео

Ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову в Николаевской области. В результате этого загорелись несколько автомобилей, а частные дома подверглись разрушениям. К счастью, пострадавших нет.

08:12 Военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных в Луганской области подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы во вражеской армии.

В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время последней массированной ракетной атаки Россия выискивала Patriot, о которых сообщили накануне.За минувшие сутки враг 29 раз обстрелял Херсонщину из тяжелой артиллерии и "Градов". 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения – 3 человека погибли, 3 – получили ранения.В Днепропетровской области ночь была спокойной и без вражеских атак.

07:04 Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов в 5 номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

Следовательно, лауреатами Шевченковской премии 2023 года стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Цилык Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

За минувшие сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что для проверки наличия и состояния мощей святых и музейных экспонатов Киево-Печерской лавры будет проведена отдельная ревизия.В Институте по изучению войны утверждают, что в последнее время ЧВК "Вагнера" расширяет свои рекрутинговые центры по территории всей России. Речь идет о центрах и программах, ориентированных именно на вербовку в армию молодежи.Военный эксперт Андрей Харук рассказал, что российский военно-промышленный комплекс не стоит на месте, продолжает производство. Но благодаря усилиям наших ВСУ и поддержки западных партнеров ВПК России не успевает компенсировать потери. Мы видим немало старой техники – танки Т-72 и гаубицы Д-1.Представитель МИД России Мария Захарова оговорилась, что в Кремле происходит внутренняя борьба, а Владимир Путин потерял централизованный контроль над российским информационным пространством и не может это исправить.На Бахмутском направлении Россия применяет практику "мясных штурмов", просто бросая насмерть своих военных. Глава ОП Андрей Ермак обнародовал фото поля боя у Бахмута, на котором видно десятки тел российских захватчиков. В сети уже заявили, что только на одном этом снимке насчитали 60 – 70 ликвидированных оккупантов.



Поле под Бахмутом, усеянное трупами оккупантов / Фото телеграм Андрея Ермака

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг пытался снова наступать на Угледарском направлении. По его словам, группировки врага были вынуждены отойти. Более того, они отказывались воевать.